潘健成：AI記憶體需求明年更緊 群聯從儲存走向AI系統方案

群聯（8299）執行長潘健成2日表示，AI需求正從雲端擴散到地端與AI PC，未來真正的問題不是需求，而是供給。他指出，AI使用人口、使用頻率與內容型態都會快速放大，從文字走向影像後，Token產出量將大幅增加，資料儲存需求也會同步上升，「明年會更嚴重」。

潘健成表示，輝達（NVIDIA）新一代平台若開始放量，將帶動更多推論需求，而推論產生的資料仍需儲存，因此DRAM與Flash需求會源源不絕。他強調，AI普及必然需要更多DRAM與Flash，尤其大型企業開始感受到雲端使用成本壓力，後續將推動一波地端採購潮。

談到AI PC落地，潘健成指出，目前AI PC若價格高達10萬元甚至15萬元，普及速度有限；若要降到5萬至7萬元區間，就必須降低DRAM配置，但DRAM降太多又會影響運作，因此Flash必須補上。他說，AI PC要落地有三個關鍵，包括成本、應用軟體與產銷系統，其中群聯已證明成本可解，接下來要加速建立軟體與生態系。

回到群聯本業，潘健成表示，群聯已不再只是賣IC、USB或SSD，而是從模組往設計服務、AI方案、軟體方案，再往整機服務推進。由於單純IC獲利有限，模組營收雖大但毛利率壓力也高，因此群聯要把軟體與系統整合價值做出來，提高產品附加價值。此次COMPUTEX展區除aiDAPTIV外，也展出Gen 5、Gen 6 Retimer與Redriver，應用於機房高速線纜，並持續開發自有NPU，預計明年推出不同運算卡，提供邊緣端企業擴充使用。

企業級SSD方面，潘健成表示，群聯目前「挑訂單做」，不追求單一大型CSP一次吃下全部產能，而是採分散策略，扶持全球中小型、有創意且需要客製化的客戶。他說，原廠不想做的客製化需求，才是群聯真正的生意，企業級產品占比也持續提升，但供貨能否滿足仍是關鍵。

針對庫存策略，潘健成表示，群聯上半年已預告下半年可能買不到貨，因此提前準備資金與庫存；目前部分產品線可支應六個月，有些僅能支應兩個月，也有產品線仍不足。他強調，庫存沒有多餘空間，「明年會更嚴重」，企業該準備就要準備。

至於AI是否取代工程師，潘健成認為，AI只會取代「不努力、不認真用AI的工程師」。他指出，AI會讓開發周期縮短、效率提高，但企業追求更高效益後，反而會需要更多人完成更多事，科技讓使用者更便利，也讓開發者更辛苦。