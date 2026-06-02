COMPUTEX／開源臺灣館登場 數發部攜產官學研秀AI實力

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）於2026年6月2日登場，數位發展部數位產業署推動的「開源臺灣館」同日上午於南港展覽館2館舉行開幕儀式，匯聚產官學研界及開源社群能量，以「Team Taiwan」之姿向國際展現台灣在AI應用、數位基盤及開源技術的創新實力。

數位發展部長林宜敬表示，「共享無私」的開源精神是促成全球軟硬體生態蓬勃發展的重要關鍵。為推動台灣AI產業生態系發展，政府正全力推動「AI新十大建設」，數發部則透過算力、資料、人才、行銷與資金等五大政策工具，協助各行各業導入與應用AI技術。

林宜敬指出，開源也是推動AI發展的重要策略之一，資訊服務業者可藉由開源模式加速新興AI技術產品化，開發各領域可導入的軟體產品，進一步帶動台灣創新成果走向國際市場。

數產署表示，「開源臺灣館」是台灣串聯國際、強化數位生態系的重要橋梁，今年規劃四大展示區，完整呈現台灣開源技術發展成果。

其中，數產署展示區展出政府推動的數位核銷服務、國台英客AI語音模型等開源成果；企業展示區則集結禾薪科技、昕力資訊、易開科技、堆疊、群聯電子及聯發創新基地，展出AI軟硬整合應用實績。

學研與公協會展示區方面，由中央研究院、台灣大學團隊、中華民國資訊經理人協會（IMA）及Twinkle AI共同參展，展示YOLO、TAIDE、阿茲海默症檢測模型、SiliconMind V1及台灣通用語料庫等核心模型與專案。

國際人才展示區則以Apache Local Community Taipei為主軸，呈現台灣開源人才在Ray、Flyte及Kafka等國際重要開源專案的參與成果與貢獻。

開幕儀式邀請國家發展委員會副主委詹方冠、中央研究院資訊科學研究所所長廖弘源等人出席見證。為深化國內資服業者、新創團隊與全球開源科技接軌，數發部也將於6月3日舉辦交流論壇及Open Source Team Taiwan小聚，邀請國際開源專家Brian Behlendorf及Justin Mclean分享AI時代下企業的開源策略。

數產署表示，希望透過一系列活動，展現台灣如何透過「開放協作、共享創新」精神，打造具國際競爭力的數位生態系。未來也將持續深化跨領域合作，厚植台灣開源生態系發展，展現政府與產業支持開放創新、接軌國際的決心。