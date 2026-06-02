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貿聯CPO產能數倍擴產 同時大電流產能倍增 下半年業績爆衝

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
貿聯資深副總林明村。記者蕭君暉／攝影
貿聯資深副總林明村。記者蕭君暉／攝影

貿聯-KY（3665）資深副總林明村2日表示，輝達（NVIDIA）CPO產品需求強烈，該公司光纖產品組裝產能將數倍以上擴產，最快下半年到位，同時受惠Vera Rubin平台升級到800 VDC，導致大電流產品產能也同步近乎倍增，在高單價的光纖與大電流產品雙箭頭帶動下，今年業績可望爆衝。

貿聯今天參加2026台北國際電腦展，並展示光纖、光纖陣列（FAU）、光纖連接器（MMC）、光纖分配盒（Shuffle Box）等CPO關鍵組件，以出貨輝達的CPO交換器。

他說，在CPO的合作對象都是各領域的領導廠商，包括國內晶圓代工龍頭、國內CPO交換器組裝龍頭、日本光學連接器大廠SENKO合作開發，而應用於102.4T的CPO交換器連接線產品也已經送樣給客戶，CPO需求非常強勁。

他指出，貿聯旗下新富生光電的光纖組裝產能供不應求，主要是受限於上游材料，即美商康寧（Corning）的超高純度玻璃棒產能嚴重不足，輝達已經投資康寧，協助其擴產。大客戶輝達確定未來幾年CPO需求大增，由於CPO產品價格非常高，只有極少數大廠才負擔得起，並拿得到上游材料，貿聯確定在台南、中國大陸等地擴產，擴增幅度好幾倍，「只要產能開出客戶就會拿走」，最快下半年新產能到位。

至於大電流（High Power）產品，他說，需求強勁，產能也將近倍擴充，因應地緣政治風險，規劃在東南亞擴充相關產能。隨著輝達800 VDC的電力升級，貿聯也出貨升級的連接器、連接線、電源機架（Power Shelf）、電源匯流排（Busbar）等產品，同時為因應面積縮小但又要大電流的趨勢，散熱將成為關鍵，該公司也配合兩大陣營提供液冷解決方案。

貿聯第1季受到新舊產品轉換，以及新產品產能爬升，導致毛利率下滑，預計第2季表現回溫，全年營運維持逐季成長，今年業績明顯大幅優於去年的基調。

貿聯 CPO

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