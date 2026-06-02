產發署InnoVEX設主題館 3年助攻90新創吸金近百億

亞洲指標新創展會2026 InnoVEX今天開幕。經濟部產業發展署在InnoVEX首度設立主題館，聚焦半導體晶片、無人系統及AI應用等3大領域，集結16家新創團隊參展。產發署表示，近3年透過政府補助、引資計畫及募資媒合等方式，已投資及輔導90家新創企業，累計帶動總投資金額近百億元。

2026 COMPUTEX（台北國際電腦展）旗下亞洲指標新創展會InnoVEX於2日至5日在台北南港展覽館二館登場，產發署首次以主題館形式參展，並舉辦開館儀式及企業創投（CVC）交流活動。

產發署長邱求慧表示，台灣優勢產業橫跨傳統製造、高科技產業及新興應用領域，但在AI時代快速變化下，企業若僅依靠內部研發已難以因應市場需求，導入外部創新能量已成為提升競爭力的重要關鍵。

邱求慧指出，新創企業往往是新興技術與產業創新的源頭，因此支持新創就是提前布局台灣未來產業。近年經濟部整合各單位資源，從新創育成、前瞻技術研發到市場化推動，逐步建立完整支持體系，協助具潛力的新創企業成長茁壯。

產發署表示，近年積極推動大型企業與新創合作，透過資金、通路、技術驗證及應用場域等資源，形成「大樹帶新芽」模式，加速新創技術進入市場與供應鏈體系。

在政策工具方面，產發署指出，首先透過「加強投資策略性服務業推動計畫」及「加強投資策略性製造業推動計畫」，結合國發基金及民間創投資源，協助新創取得早期資金；其次推動「企業創投加速創新創業計畫」，鼓勵大型企業透過企業創投投資新創，加速技術商業化；此外，也透過「協助傳統產業技術開發計畫（CITD）」鼓勵傳統產業導入新創技術，促進產業轉型與技術落地。

主題館也展示多家已獲國際市場驗證的新創成果。其中，鑫蘊林科專注發展台灣自主「主權AI」技術，獲輝達（NVIDIA）投資並與AT&T、T-Mobile及Cisco等國際電信龍頭合作，參與美國智慧城市建設計畫，並已打入全球資訊科技服務商及美國洛杉磯國際機場供應鏈。

在智慧車載領域，律芯科技推出台灣首顆「智慧座艙多模態感測融合AI晶片」，可整合影像、聲音與生理數據分析駕駛狀態，目前已獲歐美汽車供應鏈合作，創造約1000萬美元跨國商機，累計募資逾2億元，後續規劃成立美國子公司。

震豪數位科技則以「寵物醫院雲端管理系統」切入智慧醫療市場，目前已導入全台超過380家寵物醫院，並拓展日本及東南亞市場，累計募資達2.5億元。

為進一步強化企業與新創合作，產發署近期成立「CVC聯誼會」，並於今天主題館開幕舉辦交流茶會，邀請國內外企業創投及新創團隊參與。產發署表示，希望透過平台建立企業投資與開放創新文化，協助企業取得新技術，也讓新創獲得關鍵資金與市場資源，形成正向產業循環。