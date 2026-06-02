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輝達RTX Spark問世 宏碁陳俊聖看好AI代理催生PC新需求

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台北市電腦公會理事長暨宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
台北市電腦公會理事長暨宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影

台北市電腦公會理事長暨宏碁（2353）董事長陳俊聖2日表示，輝達（NVIDIA）推出的AI PC跟前幾年AI PC不同之處在於宣告AI代理時代來臨，而PC的發展歷程中可見每次新的應用，就會帶動一波新的熱潮，非常期待這個熱潮儘快發生。

輝達執行長黃仁勳1日在GTC Taipei 2026發表主題演講，正式發表「RTX Spark」晶片，宏碁也緊隨其後，釋出新品計畫。

宏碁表示，公司計劃推出多款搭載全新NVIDIA RTX Spark新品，拓展旗下產品線的多元布局；全新產品陣容將涵蓋一台小型桌上型電腦，以及Acer Nitro及Swift系列全新筆記型電腦。相關產品的發布時程與詳細規格將另行公布。

針對RTX Spark商機，陳俊聖表示，輝達推出的AI PC跟前幾年AI PC不同之處在於宣告AI代理時代來臨。原本AI PC強調的是硬體，把算力準備好，但AI代理像是「養龍蝦」這樣的新模式，可以讓使用者在地端真正使用AI。

陳俊聖指出，PC的發展歷程中可見，每次新的應用就會帶動一波新的熱潮，雖然裝置到被大量使用，仍需要時間，但宏碁非常期待這個熱潮盡快發生，這次COMPUTEX也是一個最佳的機會，教育社會大眾了解AI的應用與發展。

針對記憶體、處理器等關鍵零組件缺貨漲價狀況，陳俊聖回應，在產業共同努力下，應該在可預見的未來得到解決與舒緩。宏碁也掌握此波商機，推出各式不同定價的產品線，期望能充分滿足消費者的需求。

此外，COMPUTEX 2026於2日舉行開幕儀式，陳俊聖致詞表示，生成式AI已成為當前巨大的浪潮，並且正在成為現實。我們已經看到了全新的應用型態，透過代理式AI讓大眾更廣泛地利用雲端服務。

陳俊聖指出，「Token Economy」（詞元經濟學）正在成為一種全新的商業模式。如同黃仁勳在主題演講中所提到，Token本身已經是一門能帶來利潤的生意了，聽起來實在令人振奮。

陳俊聖 宏碁 輝達

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