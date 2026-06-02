COMPUTEX／哈斯：沒有台灣 就沒有 Arm！

安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）2日於COMPUTEX演說中，罕見以大篇幅回顧安謀與台灣半導體產業的合作歷史，並高度肯定台灣在安謀發展過程中的關鍵地位。他表示，安謀成立於1990年，成立不久後便與台灣建立合作關係，「是台灣打造了Arm」，若沒有台灣的生態系、合作夥伴與人才，安謀不可能走到今天。

哈斯回憶，自己第一次參加COMPUTEX約在2004、2005年前後，至今已超過20年；但安謀與台灣的連結，遠比這段時間更早。他指出，約在1993年前後，也就是安謀成立後不久，第一批安謀晶片設計便已在台灣展開。當時系統單晶片（SoC）仍是相當陌生的概念，設計工具、實體設計，以及支援SoC的EDA環境都還不成熟，安謀便已與工研院合作，測試安謀的IP與設計方法。

隨後，安謀早期測試晶片也在台灣製造。哈斯在回顧這段歷史時，特別點名台積電（2330）、聯電（2303）等台灣晶圓代工廠，並指出，安謀晶片的封裝與測試同樣在台灣完成。換言之，從晶片設計、製造到後段封測，安謀在成立初期便已與台灣半導體供應鏈緊密相連。

具革命性的成長，是來自2008年後的行動裝置浪潮。哈斯指出，安謀雖然早期已參與GSM手機發展，包括Nokia、LG等品牌，但真正讓安謀進入前所未有出貨規模的，是iPhone問世與Android手機隨後崛起。他並強調，這場行動運算革命同樣是在台灣生態系支撐下推動起來，成為安謀發展史上最重要的成長階段之一。

談到今日的AI與雲端時代，哈斯進一步指出，安謀伺服器CPU有100%在台灣打造；若統計安謀歷史以來與全球夥伴合作的成果，累計約有2,500億顆安謀架構晶片在台灣製造，數量超過全球任何其他地區。哈斯也再次向台灣生態系、人才與合作夥伴表達感謝，強調安謀能走到今天，台灣扮演不可或缺的角色。

哈斯也點出台灣供應鏈在不同應用場景中的關鍵位置。他表示，從邊緣裝置來看，包含Amazon Edge相關產品、Oppo與Vivo手機、Apple MacBook，以及他本人經常使用的Meta Ray-Ban智慧眼鏡，背後都與台灣生態系密切相關；在實體AI領域，包括Tesla、Figure、Techman等人形機器人所需的先進晶片，也都仰賴台灣供應鏈打造。

至於雲端AI，哈斯指出，不論是輝達（NVIDIA）GPU機櫃、AI伺服器機架，或是雲端基礎設施，安謀生態系同樣深深植根台灣。從早期測試晶片，到行動裝置浪潮，再到今日AI伺服器與機器人時代，台灣一路扮演安謀技術落地與放大的核心基地。哈斯最後以一句話總結安謀與台灣超過30年的合作關係：「沒有台灣，就真的沒有Arm。」