光寶科秀雲端到地端AI方案 看好AI PC遲早會發生

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1日主題演講中發表AI PC晶片RTX Spark，強調將重新定義PC。光寶科總經理邱森彬認為，隨著AI運算從早期的模型訓練，走向即時推論與智慧代理，地端個人裝置勢將扮演關鍵角色，未來PC成為個人的AI助理，是遲早會發生的事。

邱森彬表示，新PC應用的重新定義，其價值顯而易見，從AI training（訓練），到AI Inference（邏輯推理），再到AI Agent（代理），過程中一定會有個人裝置可以扮演的重要角色。邱森彬認為，AI PC普及的關鍵還是在價格，RTX Spark的價格定位落在消費者可接受範圍，才有利帶動換機潮。

站在電源供應器廠商的角度，邱森彬認為，AI PC與傳統PC彼此消長，估計整體PC市場的總量不變，影響主要在產品組合，比起傳統PC的電源規格，AI PC的瓦數可能稍微提高一些，帶動相關零部件需求量增加。

光寶科今年盛大參加台北國際電腦展（COMPUTEX），聚焦AI為主題，從雲端基礎設施，延伸到邊緣運算、5G、AI‑RAN、智慧城市等應用，展現從雲端到地端的完整AI系統整合布局。

邱森斌指出，AI相關產品占光寶科整體營收比重今年可以達到3成目標，絕對沒有問題，甚至有機會表現更好。其中，光寶科的800VDC Power Rack（電源機櫃），預計今年底、明年初開始量產出貨，由於機櫃產品單價高，可望為營運提供新挹注。