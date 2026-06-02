佳世達陳其宏：AI 伺服器業務已接到訂單 年底前有望有營收貢獻

佳世達（2352）集團衝刺AI伺服器，董事長陳其宏2日表示，佳世達AI伺服器鎖定量小、高客製化的客戶，看好相關業務即將起飛，且目前已接到AI伺服器訂單，預估今年底相關業務就有營收貢獻。

面對這波從「通用AI」走向「實踐AI」大勢，明基佳世達今年COMPUTEX以｢AI IN ACTION」為主題，聚焦「AI視覺與顯示」、「AI基礎設施」、「AI解決方案與智慧製造」及「AI醫療與健康照護」四大事業藍圖。

其中，陳其宏今年戰略布局一大重心就是AI伺服器商機，集團旗下「大艦隊」子公司中，網安廠其陽（3564）、其曜及網通廠明泰（3380）皆有布局相關商機。

陳其宏坦言，佳世達現在AI伺服器規模無法與現有伺服器ODM廠相比，大型客戶不會來找佳世達，且佳世達成本也比較沒競爭力，所以一定從少量多樣先做起，等日後規模起來，自然有機會切進大量的伺服器商機。

陳其宏表示，佳世達布局AI伺服器商機已兩年，有堅強的團隊，產品線目前已到位，已全部串起來，目前AI伺服器客戶及訂單已經有了，剩下就是這幾個月把它完成，預期今年第4季有機會看到AI伺服器相關業績貢獻。

其陽於COMPUTEX展出新一代AI資料中心與網通資安基礎架構，主打機櫃級AI伺服器，並結合其曜科技雙相直接液冷（2P DLC）整合方案。從高效能運算、高速網路到企業級儲存，提供一站式完整解決方案。

明泰推出結合網路效能、節能與高算力的AI資料中心新世代解決方案。64埠1.6T AI資料中心交換器，採用Broadcom TH6高效能ASIC，提供102.4T交換容量與1.6T高速傳輸，實現高頻寬、低延遲，強化AI算力發揮。產品導入直接水冷（DLC）技術，可降低逾20%冷卻能耗，並將PUE優化至1.1~1.2，兼顧效能與永續。

此外，友通（2397）今年攜手Mobilint、MemryX與達宣智慧等夥伴，展示橫跨公共安全、無人機、工業安全與智慧醫療的邊緣AI應用。友通以「強固 × AI × 最適算力 × 長生命周期」的工業級硬體平台為核心，支援Vision AI、VLM與醫療AI辨識穩定運行於真實場域，體現邊緣AI應用價值並加速落地。

維田（6570）則展出AVS-553超高速邊緣AI影像檢測系統，搭載慧穩科技的軟體解決方案，利用AI高速影像檢測，解決客戶使用人力目檢或使用AOI面臨的過檢或漏檢問題。