AI迭代驚人 廣達旗下雲達年底前在美國擴廠3座

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天拋出下半年Vera Rubin架構產品需要「光速生產」的看法。輝達供應商廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，雲達在海外的擴產腳步從未停歇，到今年底美國預計還會新增3座廠房，主要落腳加州。

楊麒令在台北國際電腦展（COMPUTEX）雲達展位接受媒體採訪指出，面對人工智慧（AI）如此驚人的技術迭代，未來供應鏈最大的考驗在於「技術跟不跟得上」，以及「產能跟不跟得上」。

媒體關切海外大舉擴產是否會面臨電力短缺的瓶頸，楊麒令則顯得信心十足。他直言，雲達內部對電力供應一直有緊密追蹤，根據目前評估，到2027年為止的整體電力供應都足夠，甚至2028年的電力狀況也已經有大部分獲得確保，會持續追趕進度。

至於當前業界是否仍面臨缺料問題，楊麒令坦言，「多多少少還是會有一些」，英特爾（Intel）的中央處理器（CPU）目前也有缺貨狀況，但供應鏈能根據客戶需求的優先順序來彈性調整。

他幽默表示，「缺料也沒有不好，這代表市場需求依然非常強勁。」