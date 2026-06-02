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創見榮獲COMPUTEX 2026永續設計獎金獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
創見榮獲COMPUTEX 2026永續設計獎金獎。圖／創見提供
創見榮獲COMPUTEX 2026永續設計獎金獎。圖／創見提供

記憶體儲存領導品牌創見資訊（2451）於COMPUTEX TAIPEI 2026以創新展場規劃與環保再生理念脫穎而出，榮獲永續設計獎「潛力新銳組金獎」肯定，並於今日（2日）開幕典禮上由總統賴清德親自頒獎，成為綠色展覽實踐的亮眼代表。此次獲獎不僅展現企業對環境永續的長期承諾，也呼應COMPUTEX大會推動低碳、低汙染、低耗能綠色展會的核心精神。從展覽主題規劃、永續材料選用、模組化結構導入，到展後循環再利用，整體攤位設計皆以降低環境衝擊為目標，透過減少一次性材料使用與提升環保材質再利用率，獲得評審團高度肯定。

今年創見的攤位面積共72平方米，相較去年實質縮減60%，有效減少整體展會建材使用量與相關碳足跡。整體設計捨棄傳統大面積挑高木作結構，並將攤位結構高度由往年的六公尺降為四公尺，改以精簡、開放且高效率的空間配置，展現「延長使用週期」與「降低環境負擔」的核心設計理念。

此外，攤位全面導入永續展覽思維，採用可重複組裝的OCTANORM模組化系統，取代傳統一次性木作結構，提升展材的延續使用價值；並結合可分解環保燈布、節能LED照明、多媒體展示設備及家具100%租賃，從結構、視覺、照明到空間陳設全面落實減量設計。雖然今年展位面積縮減，仍維持與往年相同的商務洽談空間，保留完整商務溝通機能，兼顧永續減量與實際展務需求。透過用電效能升級，整體用電量下降59.09%，有效減少能源消耗、材料浪費、紙張輸出與展後廢棄物產生，具體實踐低碳參展精神。

在攤位視覺與空間規劃上，創見以品牌識別色紅、白為主軸，搭配簡約開放的設計、清晰流暢的參觀動線及植栽綠化配置，兼顧產品展示效益、參觀體驗與商務洽談需求。整體設計不僅提升展品可視性與空間通透感，更透過模組化、可拆卸、可再利用的設計策略，落實Reduce、Reuse、Recycle 3R原則，展現創見將環境責任融入品牌展示與會展規劃的具體行動。此次獲獎不僅肯定創見在綠色展覽設計上的創新與實踐，也彰顯企業持續推動ESG永續發展的決心。

COMPUTEX 創見

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