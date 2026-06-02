AI發展太快 台達電預製型資料中心縮短6成建置時間

台達電今天在台北國際電腦展（COMPUTEX）首度亮相預製型AI模組化資料中心，董事長鄭平表示，這波AI發展速度太快，為因應企業AI轉型，滿足AI資料中心高能效、高功率、高密度的迫切需求，台達電推出預製型AI資料中心，可縮短約60%的建置時間。

台達電今天舉行COMPUTEX國際記者會，鄭平表示，過去台達電的產品主要在用電端，現在開始進入輸配電、發電端，未來目標希望成為高效低碳微電網提供者。

鄭平表示，隨AI資料中心規模不斷擴展，龐大的電力需求對傳統電網帶來極大考驗，提升能源效率與供電穩定性已成當務之急，推動微電網成為關鍵趨勢。

台達電提出的微電網解決方案，包括固態變壓器（SST）可減少電力轉換次數，固態氧化物燃料電池（SOFC）幫助場域自主發電，以及微電網控制系統可多元能源協同與控制等，皆可基於現在AC（交流電）架構改造。

此外，台達電今天首度亮相預製型的AI模組化資料中心，包括20吋貨櫃的AI貨櫃型資料中心、40呎貨櫃的電力模組系統（PTU），以及放置在機房內的AI模組化資料中心（AI MDC）等全系列解決方案。

台達電資通訊基礎設施事業群副總裁暨總經理黃彥文今天表示，傳統的資料中心建置模式已無法滿足AI時代對速度與密度的要求，預製型資料中心是化繁為簡，採用模組化設計，先在工廠端完成預組裝與測試，讓企業可以在最短時間將算力上線，估計建置時間可大幅縮短60%。

台達電電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源指出，面對AI與高密度運算發展，未來1至2年內，現行的AC-DC電源架構將面臨挑戰。以HVDC為核心的高壓直流設計，可降低配電損耗並提升能源效率，將成為關鍵解決方案。台達電在今年電腦展中，也展出最新的800VDC列間電源方案與相對應的散熱方案。