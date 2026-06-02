中環光碟片業務第2季持續漲價 營運有望「內外皆美」

光碟片大廠中環（2323）今年營運有望「內外皆美」，受惠記憶體、NAND Flash持續缺貨漲價，旗下品牌廠Verbatim首季轉虧為盈，加上光碟事業第2季持續漲價，中環本業持續向上；此外，中環第1季業外虧損，但預估第2季將轉正，整體來看，中環董事長翁明顯看好第2季將轉虧為盈，且下半年營運將持續向上。

中環參展COMPUTEX 2026，並以「S’n’P（Storage and Power）」作為本次參展主軸，透過旗下全球品牌通路Verbatim，全面展示集團於「儲存（Storage）」與「電力（Power）」兩大核心領域的最新產品與技術布局。展現集團由傳統光儲存媒體製造，轉型為聚焦AI數位生活與智慧應用技術的策略方向。

Verbatim去年整體呈現虧損，但其歐洲區業務盈利，至於其他地區市場表現較平穩。中環表示，美國市場業務近兩年重整後，預期今年營運表現將轉佳，目前Verbatim有六成營收來自歐洲，美國、日本各約一成多左右，其他則是亞太市場。

翁明顯表示，今年首季Verbatim轉盈，主要受惠記憶體、NAND Flash持續缺貨漲價，帶動Verbatim儲存產品價格上揚，加上Verbatim過去打入不少通路市場，效益開始持續顯現，帶動Verbatim首季轉盈。

翁明顯指出，Verbatim營運走強才剛開始，公司現在策略定位是「移動式資料中心」，結合儲存、電源、算力加上AI，Verbatim產品主軸是儲存及電源，是走邊緣AI路線。

在光碟片業務方面，由於原料成本上漲，中環今年首季已漲價10-15%，加上記憶體缺貨漲價外溢效應下，中環第2季還會調漲，漲幅約達雙位數，將帶動中環營收、毛利上揚。

中環今年首季營業利益1.29億元，較上季轉虧為盈，惟業外損失4.13億元，導致稅後虧損4.47億元，每股虧損0.41元。不過，在台股大漲之下，中環預期，第2季業外將轉正。