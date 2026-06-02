思偉達與日本影像晶片大廠DMP聯手打造「Auto Trust 影像防偽」

長期深耕區塊鏈與數位信任技術的STARBIT思偉達創新科技，近日攜手日本東證上市AI半導體開發商 Digital Media Professionals（DMP），於 COMPUTEX TAIPEI 2026 共同展示最新技術成果。雙方結合DMP次世代邊緣AI SoC「Di1」晶片與STARBIT區塊鏈驗證技術，打造兼具硬體安全防護與鏈上存證能力的影像防竄改系統，瞄準企業、政府及高敏感場域對可信影像的需求。

隨著生成式AI技術快速普及，深偽（Deepfake）與數位內容偽造風險持續升高，逐步動搖社會對「影像即事實」的信任基礎。從監視器畫面遭竄改、存證影片被偽造，到重要業務紀錄難以追溯，過去被視為少數案例的風險，已成為企業與政府共同面臨的資安挑戰，也讓可信影像機制成為市場剛性需求。

有鑑於此，思偉達提出「Auto Trust（自動信任）」概念，強調可信的 AI 數位內容不僅需要強大的運算能力，更需要從資料源頭開始建立全流程可驗證機制，讓每一段影像都具備真實性、可追溯性與不可竄改特性。

思偉達創新科技執行長鄧萬偉表示，未來產業競爭關鍵不僅在於AI運算效能，更在於產品是否具備可驗證、可追溯及不可竄改的可信能力。他進一步說，「Auto Trust」正是因應市場需求所提出的重要解決方案，希望協助企業解決日益複雜的影像真偽辨識問題。

此次展示的核心技術，在於將晶片層級安全驗證能力與區塊鏈存證機制整合為完整架構；DMP Di1 AI Vision Processor可在影像拍攝當下即時生成驗證資訊，搭配STARBIT區塊鏈驗證架構，透過影像資料雜湊化、定頻影像浮水印及鏈上存證管理，確保影像從拍攝、分析、傳輸到保存的各個環節皆具備可驗證性與可追溯性。

思偉達強調，該方案特別適用於食安認證製造工廠、高單價產品包裝物流中心、賭場、柏青哥店、犯罪監控影像取證及軍事情蒐等高敏感場域，搭載Di1晶片的攝影設備可有效提升影像證據的可信度與管理效率。

整體架構涵蓋硬體取證、SaaS軟體平台與晶片端安全驗證機制，並結合Jcard Verify等第三方驗證平台進行紀錄保存，建構完整的可信數位影像基礎設施。

展望未來，思偉達將持續深化區塊鏈驗證與AI晶片技術整合，推動可信影像架構在金融、製造、政府、司法及智慧城市等更多應用場景落地，強化數位時代的信任基礎。