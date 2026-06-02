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英特爾CEO陳立武揭示兩大核心戰略 深化與谷歌合作、加大GPU布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英特爾執行長陳立武（左二）今日率領經營團隊接受媒體訪問，揭示AI時代二大核心戰略，除深化與谷歌合作，也將加大GPU布局。記者胡經周／攝影
英特爾執行長陳立武（左二）今日率領經營團隊接受媒體訪問，揭示AI時代二大核心戰略，除深化與谷歌合作，也將加大GPU布局。記者胡經周／攝影

英特爾執行長陳立武今日在COMPUTEX演講後接受媒體訪問時，揭示英特爾AI時兩大核心戰略，一是深化與谷歌（Google）的AI基礎設施合作，二是重新強化GPU產品布局，希望在AI推論市場中建立「CPU＋GPU＋ASIC」的完整平台能力，搶食生成式AI與代理式AI（Agentic AI）帶來的新商機。

陳立武表示，英特爾與Google已建立多年期合作關係，雙方將共同推動下一代AI與雲端基礎設施發展。他表示，根據合作內容，Google Cloud將持續採用Intel Xeon處理器，包括最新Xeon 6平台，支援AI推論、通用運算及大型資料中心工作負載；雙方也將擴大共同開發客製化基礎設施處理器（IPU），協助Google提升大規模AI系統的效率與效能。

陳立武指出，許多人將AI發展焦點放在GPU，但實際上AI系統運作不只需要加速器，還需要大量CPU進行工作流程協調、資料處理與代理式（Agent）管理。他認為，隨著AI從模型訓練逐漸轉向推論與代理式AI（Agent AI）應用，CPU的重要性正在重新提升，而Google擴大採用Xeon與IPU架構，也證明CPU仍是AI基礎設施不可或缺的一環。

陳立武說，除了CPU與ASIC，英特爾也打算重新加大GPU布局。面對媒體追問為何持續投入新一代GPU產品時，陳立武坦言，雖然Agentic AI大部分工作會落在CPU上，但GPU仍是AI推論架構的重要組成。未來無論是大型語言模型推論、Prompt處理或AI工作流，都需要GPU參與，因此英特爾不會缺席這個市場。

他表示，英特爾將以較務實方式重返GPU戰場，先確認產品符合市場需求，再逐步擴大布局。「我們知道市場需要什麼，也知道客戶需要什麼，但會一步一步來。」他說。

英特爾在此次COMPUTEX也進一步揭露代號「Crescent Island」的新一代AI GPU細節。該產品採用Xe3P架構，鎖定資料中心AI推論市場，最高可支援480GB LPDDR5X記憶體容量，希望藉由避開HBM供應瓶頸，切入快速成長的AI推論市場。

據調查，陳立武上任後，英特爾已逐漸從單純CPU公司轉向完整AI平台供應商。透過Google IPU合作、Xeon CPU擴張以及GPU產品線重建，Intel正試圖打造CPU、GPU、ASIC與Foundry並進的AI基礎設施版圖，藉此在NVIDIA、AMD及Arm積極搶攻AI市場之際，重新奪回產業主導權。

英特爾 陳立武

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