台北國際電腦展 佳世達：AI基礎建設不缺席

液晶顯示器廠佳世達科技董事長陳其宏今天表示，佳世達集團在AI基礎建設不會缺席，不論氣冷還是水冷AI伺服器相關應用產品都已接獲訂單。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天登場，陳其宏指出，佳世達集團旗下公司已布局AI新世代算力基礎設施，包括其陽、其曜、明泰各子公司的優勢合併，其陽科技於COMPUTEX展出新一代AI資料中心與網通資安基礎架構，主打機櫃級AI伺服器，並結合其曜科技雙相直接液冷（2P DLC）整合方案。從高效能運算、高速網路到企業級儲存，提供一站式完整解決方案。

上述方案可協助企業快速建構支援即時分析與大規模AI運算環境，加速AI應用落地，同時在能效表現與部署效率間取得最佳平衡。

明泰推出結合網路效能、節能與高算力的AI資料中心新世代解決方案。64埠1.6T AI資料中心交換器，採用Broadcom TH6高效能特殊應用積體電路（ASIC），提供102.4T交換容量與1.6T高速傳輸，實現高頻寬、低延遲，強化AI算力發揮。產品導入直接水冷（DLC）技術，可降低逾20%冷卻能耗，兼顧效能與永續，協助企業打造高效低碳的AI資料中心。

陳其宏表示，AI機器人帶動智慧製造，佳世達台灣廠已轉型智慧工廠，人力將再精簡。AI製造之外，也在餐飲業推出AI解決方案，推出AI 24小時巡店機器人，依3餐期自動切換偵測任務，24小時執行SOP稽核、補貨警示與防災防損；AI自助點餐等。

佳世達旗下眾福科技展出「AI無人載具戶外強固顯示方案」，聚焦商用無人機、無人船艦與地面載具在嚴苛環境中的穩定操控需求。