陳立武：台積電不是競爭對手而是重要夥伴 英特爾將維持合作關係

英特爾執行長陳立武接任執行長14個月後，首度來台接受媒體聯訪時表示，首度較完整說明英特爾與台積電的關係。他強調，自己並不將台積電視為競爭對手，而是建立在多年信任基礎上的重要合作夥伴，未來雙方合作不但不會中斷，反而仍將持續深化。

面對外界關切英特爾晶圓代工業務（IFS）積極發展晶圓代工業務，未來是否將與台積電正面競爭，陳立武並不閃躲且直接回應說，自己與台積電創辦人張忠謀及董事長魏哲家都有長達數十年的交情，彼此建立的是高度信任的關係。對英特爾而言，台積電目前仍是極為重要的合作夥伴，也是英特爾關鍵產品的重要製造來源。

「我不太把別人看成競爭對手，我更願意用合作的角度來看待這件事。」陳立武表示，在AI與先進半導體時代，沒有任何一家企業能獨自完成所有事情，產業鏈的成功來自於生態系夥伴共同合作。他說，即使英特爾仍持續推動IFS業務，仍有許多產品需要仰賴台積電先進製程協助生產。

他坦言，目前英特爾許多產品仍採取多元製造策略，不同產品會根據市場需求、技術條件及供應鏈考量，選擇最適合的生產方式。部分產品使用英特爾自家晶圓廠，部分則委由外部代工夥伴製造，而台積電正是其中最重要的合作對象之一。正如同輝達也與英特爾合作密切，甚至入股英特爾，雙方緊密合作同樣的道理。

陳立武指出，未來英特爾不會刻意追求所有產品都回到自家工廠生產。相反地，他認為同時擁有自家晶圓廠與外部代工資源，反而能帶來更大的彈性。當市場需求快速變化時，英特爾可依據產品特性、產能配置及客戶需求，在內部製造與外部代工之間進行最佳化調整。

除製造合作外，陳立武也透露，在客製化晶片業務發展，英特爾同樣需要依賴更多生態系夥伴。他直言，有些技術節點或特定製程目前未必是英特爾最具優勢的領域，因而有必要善用外部資源、建立合作網絡，遠比單打獨鬥更重要。

市場分析認為，陳立武對台積電的態度，與前任執行長基辛格時期強調「重返製程領導地位」的論述明顯不同。相較於過去較強調競爭關係，陳立武更重視供應鏈協作與生態系共榮，反映其多年半導體產業投資與經營經驗。對他而言，英特爾未來要成功，不是取代台積電，而是在AI時代找到最適合自己的定位，並與包括台積電在內的合作夥伴，共同擴大市場機會。