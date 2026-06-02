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HOMEE AI公開完整空間AI生態系 實踐 Useful AI落地應用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
HOMEE AI 首度完整公開「空間 AI 生態系」，透過 3D 掃描、數位孿生（Digital Twin）與空間運算（Spatial Computing）技術，串聯看房、設計、購買到空間管理等成家流程。（HOMEE AI提供）
HOMEE AI 首度完整公開「空間 AI 生態系」，透過 3D 掃描、數位孿生（Digital Twin）與空間運算（Spatial Computing）技術，串聯看房、設計、購買到空間管理等成家流程。（HOMEE AI提供）

隨著 AI 應用從技術競賽邁向產業落地，AI 已逐漸應用於現實世界，解決線下的問題。在 InnoVEX 2026 展會現場，HOMEE AI 首度完整公開「空間 AI 生態系」，透過 3D 掃描、數位孿生（Digital Twin）與空間運算（Spatial Computing）技術，串聯看房、設計、購買到空間管理等成家流程，呼應輝達喊出的的「Useful AI」，讓 AI 從雲端走進真實生活場景。

HOMEE AI本次InnoVEX展出以「Step Into the AI-Connected Home Ecosystem」為主軸，打造沉浸式居家空間體驗，只需使用手機進行 3D 掃描，即可快速建立數位孿生空間，並透過 AI 即時完成空間清空、風格轉換、家具配置與商品預覽，甚至直接串接電商完成採購，親身體驗從看房、設計到成家的完整流程。

HOMEE AI 透過 3D 掃描與點雲運算技術，可快速建立高精度數位孿生空間，同一份空間資料亦能延伸應用於房產媒合、室內設計、家具採購等多元場景。相較於傳統流程需在不同階段反覆丈量、建模與溝通，HOMEE AI 以核心數據貫穿整體成家體驗，不僅大幅降低重工成本，也讓空間產業從過去的一次性服務，邁向可持續運算的新階段，讓原本需耗時數月的買房與成家過程，有機會大幅縮短至數周內完成。

生態系以「Homee 好家」為體驗起點，整合 AI 雙重核心技術與 3D 數位孿生技術，徹底顛覆傳統看房體驗。系統能深度分析房源資料並結合使用者的生活型態，提供精準的房產配對服務，讓消費者在線上即可進行沉浸式選屋，大幅降低看房的時間與成本。更關鍵的是，看房階段所生成的空間結構數據，將直接無縫承接至後續的設計與採購環節，成為一站式成家服務的重要數據基石。

除了空間數位化，HOMEE AI 也將 AI 延伸至室內設計領域，推出設計平台 Homee Design Hub，攜手設計大師邵唯宴共同開發，獨家導入「設計語彙演算法」，該技術將設計師過去依賴經驗與美感判斷的能力，轉譯為 AI 可理解的設計語言。使用者輸入空間條件與風格需求後，系統即可快速生成多版本設計提案，並支援即時風格切換、家具配置與視覺渲染，大幅縮短從概念發想到設計提案的時間。

另一項關鍵布局，則是 HOMEE AI 的空間電商「Homee Casa」。傳統家具電商最大的痛點，在於消費者難以想像「商品實際放進家裡後會是什麼樣子」。Homee Casa 將家具與建材轉化為可運算的空間數位資產，消費者只需上傳居家影像，即可直接於數位化空間中進行商品配置與模擬，不再只是單純瀏覽商品，而是能直接看見「商品在自己家中的真實樣貌」打造更沉浸且真實的空間購物體驗。這也讓空間本身成為新的購物介面，並使設計成果可直接轉化為可購買清單，進一步打通設計與零售之間長期存在的斷層。

隨著世界模型（World Model）概念逐漸成熟，讓 AI 理解真實室內環境，正成為下一波關鍵基礎能力。當 AI 開始理解真實世界，高精度、可結構化的室內空間數據，也將成為未來的重要資源。HOMEE AI 希望透過持續累積高密度空間資料，建立可延伸至房地產、智慧居家與機器人訓練等領域的空間生態系，讓全世界每一個家庭、每一個人都能輕鬆設計打造出心目中的理想空間。期待透過AI為全球空間產業提供嶄新體驗，讓空間的想像不再受限。

AI

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