HOMEE AI公開完整空間AI生態系 實踐 Useful AI落地應用

隨著 AI 應用從技術競賽邁向產業落地，AI 已逐漸應用於現實世界，解決線下的問題。在 InnoVEX 2026 展會現場，HOMEE AI 首度完整公開「空間 AI 生態系」，透過 3D 掃描、數位孿生（Digital Twin）與空間運算（Spatial Computing）技術，串聯看房、設計、購買到空間管理等成家流程，呼應輝達喊出的的「Useful AI」，讓 AI 從雲端走進真實生活場景。

HOMEE AI本次InnoVEX展出以「Step Into the AI-Connected Home Ecosystem」為主軸，打造沉浸式居家空間體驗，只需使用手機進行 3D 掃描，即可快速建立數位孿生空間，並透過 AI 即時完成空間清空、風格轉換、家具配置與商品預覽，甚至直接串接電商完成採購，親身體驗從看房、設計到成家的完整流程。

HOMEE AI 透過 3D 掃描與點雲運算技術，可快速建立高精度數位孿生空間，同一份空間資料亦能延伸應用於房產媒合、室內設計、家具採購等多元場景。相較於傳統流程需在不同階段反覆丈量、建模與溝通，HOMEE AI 以核心數據貫穿整體成家體驗，不僅大幅降低重工成本，也讓空間產業從過去的一次性服務，邁向可持續運算的新階段，讓原本需耗時數月的買房與成家過程，有機會大幅縮短至數周內完成。

生態系以「Homee 好家」為體驗起點，整合 AI 雙重核心技術與 3D 數位孿生技術，徹底顛覆傳統看房體驗。系統能深度分析房源資料並結合使用者的生活型態，提供精準的房產配對服務，讓消費者在線上即可進行沉浸式選屋，大幅降低看房的時間與成本。更關鍵的是，看房階段所生成的空間結構數據，將直接無縫承接至後續的設計與採購環節，成為一站式成家服務的重要數據基石。

除了空間數位化，HOMEE AI 也將 AI 延伸至室內設計領域，推出設計平台 Homee Design Hub，攜手設計大師邵唯宴共同開發，獨家導入「設計語彙演算法」，該技術將設計師過去依賴經驗與美感判斷的能力，轉譯為 AI 可理解的設計語言。使用者輸入空間條件與風格需求後，系統即可快速生成多版本設計提案，並支援即時風格切換、家具配置與視覺渲染，大幅縮短從概念發想到設計提案的時間。

另一項關鍵布局，則是 HOMEE AI 的空間電商「Homee Casa」。傳統家具電商最大的痛點，在於消費者難以想像「商品實際放進家裡後會是什麼樣子」。Homee Casa 將家具與建材轉化為可運算的空間數位資產，消費者只需上傳居家影像，即可直接於數位化空間中進行商品配置與模擬，不再只是單純瀏覽商品，而是能直接看見「商品在自己家中的真實樣貌」打造更沉浸且真實的空間購物體驗。這也讓空間本身成為新的購物介面，並使設計成果可直接轉化為可購買清單，進一步打通設計與零售之間長期存在的斷層。

隨著世界模型（World Model）概念逐漸成熟，讓 AI 理解真實室內環境，正成為下一波關鍵基礎能力。當 AI 開始理解真實世界，高精度、可結構化的室內空間數據，也將成為未來的重要資源。HOMEE AI 希望透過持續累積高密度空間資料，建立可延伸至房地產、智慧居家與機器人訓練等領域的空間生態系，讓全世界每一個家庭、每一個人都能輕鬆設計打造出心目中的理想空間。期待透過AI為全球空間產業提供嶄新體驗，讓空間的想像不再受限。