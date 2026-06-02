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國科會：半導體優勢吸引全球新創落地 挹注AI應用

中央社／ 台北2日電

國家科學及技術委員今天在台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）旗下新創展會InnoVEX，舉辦IC Taiwan GrandChallenge（ICTGC）第4梯次頒獎典禮。國科會指出，ICTGC已逐步成為全球半導體與AI新創連結台灣並落地的重要窗口。

國科會今天舉辦ICTGC第4梯次頒獎典禮暨創新技術發表會，揭曉自全球209隊新創及學研團隊中選出的11隊得獎團隊。此次活動結合頒獎、技術發表與主題館展示，展現ICTGC鏈結國際新創技術與台灣半導體、資通訊產業生態系的成果，期盼發揮ICTGC核心精神，「向全球科技人才敞開大門、吸引來台落地合作」。

國科會副主委蘇振綱今天致詞時指出，國科會自2024年起主辦ICTGC，目的是善用台灣半導體與資通訊產業優勢，吸引全球IC設計創新、晶片創新應用及系統整合人才來台落地合作。競賽啟動以來，累計吸引五大洲56國、近600家新創報名，其中國際新創占比超過7成。

蘇振綱表示，ICTGC第4梯次共有來自全球38國、209隊新創及學研單位報名，參與團隊數創下歷梯次以來新高，最後選出11家來自美國、日本、英國、德國、法國、以色列及台灣的新創團隊，技術涵蓋晶片設計驗證、IP智財、關鍵零組件、資料中心基礎建設、自駕船舶等專業領域智慧應用。

獲獎團隊即日起至6月5日，於InnoVEX 2026 ICTGC主題館展出創新技術，與國內外產業界進行技術媒合與商機對接。

國科會指出，除了本梯次獲選的11家國際新創團隊，ICTGC也規劃前3梯次ICTGC的2家亮點團隊，共計13家新創團隊，於InnoVEX 2026 ICTGC主題館同步展出。

國科會表示，來自新加坡的獲選團隊TurboNext.ai為代表案例之一，該團隊主攻AI軟體最佳化，可讓既有伺服器設備發揮數倍運算速度，在ICTGC輔導下，已成功串接國內IC設計服務大廠，預計今年第3季下線驗證晶片，並已完成POC驗證，達成3至5倍加速成效。TurboNext.ai目前已於新竹設立研發據點，選擇在台灣落地深耕。

另外，前梯次獲選的美國新創3D Architech也是ICTGC亮點個案。該公司擁有領先全球的「3D微結構液體冷卻」技術，可針對AI伺服器提供下一代散熱解決方案，並透過ICTGC輔導協助，將以微流道均熱片進行POC驗證，驗證完成後，同步串接國內產業資源。

國科會 半導體

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