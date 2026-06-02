黃仁勳：「AI終於變得真正有用，AI終於能夠創造生產力」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午前往台北國際電腦展（Computex）參觀，首站抵達廣達位於一館三樓展位，對於董事長林百里、副董事長梁次震為其準備的「AI五層蛋糕」，黃仁勳露出驚嘆表情，並邀請在場人士分享。

黃仁勳表示世界已經徹底改變，自己在公司內部也一直告訴所有員工，世界在過去六個月已經改變了，十多年來一直在為今天做準備，而如今終於迎來這一天，「AI終於變得真正有用，AI終於能夠創造生產力」，因此，AI Token（運算產出）也終於開始具備獲利能力，並強調輝達投入AI研發以來，這是第一次看到這樣的成果，AI Agent（人工智慧代理）已經能夠結合先進模型，執行真正具有生產力的工作，整個產業正在進入高速成長階段」。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）下午前往台北國際電腦展（Computex）參觀。記者曾學仁／攝影