開源臺灣館進駐 COMPUTEX 卓榮泰：台灣透過開源協作 打造 AI 生態系

「Open Source Team Taiwan開源臺灣館」2日於 COMPUTEX / InnoVEX 正式啟動。行政院長卓榮泰表示，期許臺灣持續透過開源協作模式，加速 AI 技術創新與產業落地，打造臺灣可信任、可落地、具國際競爭力的 AI 生態系。

「Open Source Team Taiwan開源臺灣館」展示15件臺灣主導或深度參與的開源專案，呈現臺灣從底層技術、資料語料、AI 模型到產業應用的開源 AI 全端生態系。

卓榮泰親赴「Open Source Team Taiwan開源臺灣館」，了解臺灣在開源、AI及產業應用上的最新成果。卓榮泰認為，數位發展部數位產業署攜手產業、學研機構及開源社群，共同推動臺灣開源發展的努力，同時切合行政院近期推動成立「國家人工智慧戰略特別委員會」。

數位發展部部長林宜敬、國發會副主委詹方冠、數位產業署署長林俊秀、副署長陳慧敏、中研院所長廖弘源，以及IMA資訊經理人協會蔡祈岩理事長等也共同見證開源臺灣館正式開展。

林宜敬於開幕致詞時，感性回憶起大學時期研讀 UNIX 程式碼的開源啟蒙。他強調，「打破權威、無私共享」的開源精神是造就現今全球軟硬體生態蓬勃發展的關鍵，並特別感謝如中研院廖弘源所長等開源人才的熱心奉獻。

推動開源協作是數發部強化臺灣軟體競爭力的重要策略。林宜敬指出，臺灣軟體產業要走向國際，必須從「做專案」邁向「做產品」。為此，數發部透過開源建立產業共用的 AI 技術底座，將模型與治理工具轉化為可重複使用的公共資源，加速產業創新與規模化發展。此次開源臺灣館的啟動，正是向全球展現臺灣開源 AI 實力的重要里程碑。

蔡祈岩表示，臺灣開源力量正從社群熱情走向產業能量，從單一專案走向完整生態。Open Source Team Taiwan 首度登上 COMPUTEX，不僅展現臺灣開源 AI 實力，更象徵臺灣正透過開源協作提升國際影響力，邁向全球市場。未來也將持續深化開源生態系建設。

「Open Source Team Taiwan開源臺灣館」展示臺灣從底層技術、資料語料、AI 模型到產業應用的開源 AI 全端生態系，基礎設施、運算與資料流包含 free5GC（禾薪科技）、CubeCOS（堆疊股份有限公司）、Phison Hybrid Router with aiDAPTIV for OpenClaw（群聯電子）、Apache Kafka、Ray（源來適你）。

此外，資料與語料包含 Taiwan Tongues 臺灣通用語料庫計畫（IMA）；核心 AI 模型包含 TAIDE（中研院）、MR Breeze 3（聯發創新基地）、YOLO（中研院）、Open-Source AI Ecosystem（Twinkle AI）。

而部署治理包含 digiRunner（昕力資訊）、Flyte（源來適你）、Wren AI（易開科技）；領域型 AI 能力則包含 SiliconMind-V1（臺灣大學／中研院）與 Auto Mouse AD Detection System（中研院），展現開源 AI 在 IC 設計、生醫研究等專業場域的落地潛力。