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與台積電關係？ 陳立武：非競爭是合作夥伴
英特爾（Intel）執行長陳立武今天在COMPUTEX台北國際電腦展發表主題演講，一開頭就用流暢的中文向現場致意，也揭露英特爾引領未來的「四大AI核心支柱」，在與台灣「既競爭又合作」的緊密生態系下，全面搶攻新世代的運算賽道。
演講後舉行記者會，有媒體詢問與台積電的競合關係，陳立武強調和台積電創辦人張忠謀以及董事長魏哲家有多年友誼，並表示他不會把對方視為競爭對手，而是當作合作夥伴，就如同和NVIDIA的關係一樣，未來也會繼續合作。
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