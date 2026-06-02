與台積電關係？ 陳立武：非競爭是合作夥伴

和碩董事長童子賢今（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上指出，總統賴清德來到攤位參觀時，跟他提到：現在已經是「AI的大西部開拓年代」，從AI的觀點來看，大家都是開發中國家，「而台灣在這麼多開發中國家中掌握的非常好，所以才會有這麼高的經濟成長」。

2026-06-02 14:39