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群聯宣布與Intel展開合作 攜手推動AI PC

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND控制晶片暨NAND儲存方案供應商群聯（8299）2日宣布與Intel展開合作，攜手推動AI PC可於地端執行更大型、更高能力的AI應用。此次合作結合Intel Core Ultra Series 3處理器與群聯Pascari aiDAPTIV記憶體延伸技術，突破傳統系統記憶體容量限制，使AI PC得以支援更大型Mixture-of-Experts（MoE）AI模型、更長時間的AI工作階段，以及代理式AI（Agentic AI）工作流程。

現今AI PC已逐步從單純AI助理應用，演進至更進階的地端AI使用情境，然而這類AI工作負載通常需要更大型AI模型、持續性工作階段狀態（Persistent Session State），以及大量記憶體資源，使市場對下一世代具備更高記憶體能力的AI PC平台需求快速提升。

群聯指出，aiDAPTIV正是為解決此問題而打造，透過Pascari aiDAPTIV Cache Memory，aiDAPTIV可將AI工作記憶體延伸至系統DRAM與高效能、高耐久度NAND Flash之間，建立全新的AI記憶體架構，且藉由降低部分地端AI工作負載對DRAM的需求，並支援KV Cache Reuse等執行階段功能，aiDAPTIV能協助更大型AI工作負載於Intel AI PC平台上實現地端運作。

根據群聯內部測試，在相同測試環境下，搭載aiDAPTIV的系統僅需16GB DRAM，即可執行260 億（26B）參數AI模型；若未使用aiDAPTIV，則需32GB DRAM才能完成相同工作負載。

群聯進一步說，此次合作聚焦於將aiDAPTIV技術導入搭載Intel Core Ultra處理器的Intel AI PC平台，並支援OpenVINO工具套件。群聯與Intel亦將共同推動ISV軟體驗證、技術展示與效能最佳化工作負載開發。

群聯電子創辦人暨執行長潘健成表示，AI PC正快速演進為可執行更複雜地端AI工作負載的平台，包括代理式AI應用與更大型MoE模型，而這些應用對記憶體容量與系統反應能力的需求也持續提升。透過與Intel的合作，aiDAPTIV能有效擴展Intel AI PC平台可用於AI工作負載的記憶體資源，協助OEM廠商、開發者與終端使用者，在兼顧資料隱私與基礎架構效率的前提下，於地端執行更高能力的AI應用。

群聯 Intel

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