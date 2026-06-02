童振源：在黃仁勳眼中 AI的核心基地就是台灣

新加坡媒體《CNA》5月29日播出黃仁勳專訪。駐新加坡代表童振源指出，這位帶領輝達從繪圖晶片公司躍升為全球AI霸主的科技領袖，談得最多的並非市值、股價、最新晶片或新加坡，而是孕育其成長記憶、產業夥伴與文化性格的台灣。在黃仁勳眼中，台灣就是AI的核心基地。

童振源近日在臉書分享他觀看黃仁勳專訪的心得。童振源說，在近半小時訪談中，黃仁勳以一貫幽默而真誠的語氣，談台灣的產業實力、與台積電創辦人張忠謀的深厚情誼，以及深植於自身性格中的台灣文化印記。這些片段共同勾勒出一個鮮明事實：在全球AI競賽版圖上，台灣不只是供應鏈的一環，更是支撐這場科技革命運轉的核心樞紐。

談到台灣在全球AI競賽中的角色時，黃仁勳先以一句招牌式幽默破題：「你知道嗎？Taiwan這個字裡面，本來就有A和I兩個字母，所以AI就在台灣的中心。」童振源指出，黃仁勳一句雙關語引來現場笑聲，卻也濃縮了他對台灣戰略地位的真實評價。

黃仁勳坦言，台灣確實面臨能源供應與土地資源等挑戰，但在先進製造領域累積的能力與經驗，至今仍難以被其他地區複製。全球雖積極推動供應鏈分散與生產基地多元化，但若從AI產業所需的製造實力、人才密度與完整產業聚落來看，台灣仍具無可取代的優勢。

在黃仁勳眼中，台灣這座島嶼不僅是當前AI基礎建設的重心，也已為下一波技術浪潮做好準備。

童振源表示，黃仁勳對台灣的信心，並非停留在口頭讚譽，而是直接反映在輝達的投資版圖上。黃仁勳透露，四、五年前，輝達每年在台灣的採購與支出規模約為100億至150億美元；如今，這個數字已突破1,000億美元，並正朝1,500億美元邁進。短短數年間，投入規模成長近十倍。

更值得注意的是，這些支出大多來自AI基礎設施建設，包括先進晶片、伺服器系統與相關供應鏈合作，其中絕大部分都與台灣企業密切相關。

童振源表示，當全球科技巨頭競相投入AI軍備競賽之際，黃仁勳等於以最直接的方式，向世界展示他對台灣供應鏈的高度信任。對台灣而言，這不只是單一企業的大額採購，而是全球AI產業價值鏈持續向台灣集中的重要訊號。

除了產業合作，黃仁勳在專訪中也毫不避諱談論自己的管理哲學。他以高標準、嚴要求聞名，甚至曾說過：「我寧願折磨員工到卓越，也不輕易放棄他們。」對此，他笑稱，這其實源自典型的台灣家庭教育。

「在台灣父母眼裡，你永遠不夠完美。無論做得多好，總還有可以改進的地方。」黃仁勳表示，只要有人把成果拿給他看，他一定會提出批評與建議。不是因為不滿意，而是因為相信對方還能做到更好。

在他看來，真正的領導不是降低標準，而是不斷協助人才突破自身極限。然而，嚴格背後也帶著亞洲家庭特有的關懷：反饋給完、碎念完，轉身仍是全心支持。

正是這種兼具高標準與高關懷的文化，成為輝達的重要競爭優勢。許多頂尖工程師在輝達服務超過30年，形成矽谷罕見的高留任率。黃仁勳認為，企業最重要的任務之一，就是讓員工不只是完成工作，而是在工作中找到值得奉獻一生的使命感。

訪談尾聲，黃仁勳談及自己始終保持危機感與謙遜態度的原因，他提到父母當年離開台灣、遠赴海外的艱辛歷程。家人先前往泰國，之後移居美國，在陌生環境中從零開始打拚。那段充滿不確定性的歲月，讓他從小理解機會的珍貴，也深知失敗的代價。

當被問到是否考慮退休時，黃仁勳幾乎沒有猶豫：「我希望工作到生命最後一天。如果能在工作中離開這個世界，對我來說會是一個夢想成真的結局。」

童振源表示，從五歲離開台灣的移民之子，到今日引領全球AI浪潮的科技巨擘，黃仁勳的故事某種程度上也是台灣故事的縮影。當世界將目光投向人工智慧的未來時，他所看見的不只是晶片與演算法，更是一個由人才、信任、產業聚落與文化韌性共同構築的創新生態系。這正是台灣在全球科技競賽中最難被複製、也最難被取代的核心價值。