COMPUTEX／美光秀AI記憶體布局 HBM4、SOCAMM2 成焦點

美光科技2日宣布將於COMPUTEX 2026期間展示其完整的AI最佳化記憶體與儲存解決方案產品組合，全面賦能下一代AI資料中心與智慧邊緣應用。隨著AI工作負載從模型訓練拓展到大規模推論，包括推理密集型和AI代理系統；從運算堆疊到記憶體階層中的各個層級，對記憶體和儲存的需求都大幅增加。

美光執行副總裁暨事業長Sumit Sadana表示，AI模型的上下文長度正以每年30倍的速度暴增，而單台伺服器的記憶體容量在過去三年間卻僅增長一倍。現今的系統效能正前所未有地取決於記憶體頻寬和容量。此一半導體生態系的結構性轉型，使記憶體和儲存技術躍升為不可或缺的戰略性資產。美光憑藉從HBM到專為AI時代打造的DRAM和NAND解決方案，全面支援AI時代的需求。

美光的資料中心記憶體和儲存產品組合共同組成AI運算專用的階層架構：HBM驅動高速模型執行和KV快取。LPDDR和DDR擔綱系統記憶體，負責調度編排與長上下文擴展，其中，LPDDR具備更高效能。資料中心SSD完善了整個架構，為KV快取需求提供穩定容量，高容量SSD則是打造海量資料湖的堅實後盾。在此分層架構中，每一層都以美光為核心，最佳化延遲、頻寬、功耗、容量和成本，能有效分擔GPU的負載，進而最大化資料中心Token產出量。

美光展出的產品組合包括HBM，也就是透過HBM4 36GB 12H，頻寬每提升2倍，大型語言模型（LLM）推論吞吐量便能提高2.6倍（以每秒Token產出量計算）；以及SOCAMM，是美光獨家提供全球最高容量的256GB SOCAMM2，相較於標準RDIMM，功耗與占用空間均驟減三分之二，進一步鞏固美光在低功耗資料中心記憶體領域的領導地位。

再來是高容量RDIMM，美光已向客戶送樣採用業界領先1γ（1-gamma）技術的256GB DDR5 RDIMM，其傳輸速度最高可達9,200 MT/s，不僅比現行量產模組加快40%，相較於兩個128GB模組，其運作功耗降低超過40%。

美光強調，AI已徹底重塑記憶體的角色，使其轉化為舉足輕重的戰略性資產，驅使記憶體與運算單元在設計之初就必須進行緊密的協同合作以達到最佳效能。美光正積極透過協同設計與工程合作，深化與生態系夥伴的技術協作，進一步加速AI平台落地。