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COMPUTEX／全方位AI超進化！ 華碩開啟企業至邊緣AI轉型新時代

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華碩（2357）2日於COMPUTEX 2026宣布深化「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」策略，推出全方位端到端AI生態系，將企業級基礎架構與智慧邊緣體驗緊密串聯。從AI × ESG Platform，到橫跨雲端與地端的AI基礎建設，華碩全面整合硬體、軟體與服務，協助客戶高效建構、部署並規模化擴展AI應用，以卓越信心驅動每一步創新。

華碩共同執行長許先越表示：「在COMPUTEX 2026，華碩透過串聯強大基礎架構與邊緣端的真實應用場景，實現AI無所不在的願景。從企業系統到日常裝置，始終致力於讓AI更實用、安全與普及，賦能個人與企業，以十足的信心擁抱創新。」

華碩於展區呈現AI在邊緣運算與物聯網領域的具體且豐碩的成果，涵蓋Sustainability AI、AI Infrastructure、Workspace AI、Industrial AI、Everyday AI、Creator AI、Healthcare AI與Gaming AI。透過多元情境的展示，深刻勾勒出華碩的核心願景：在為現代辦公強化生產力與資訊安全的同時，更加速工業智慧化與自動化的進程；在豐富日常數位體驗與優化創作流程之餘，亦深入臨床環境以強化醫療影像支援；並藉由AI輔助效能與智慧化系統調校，將電競體驗推向全新高度。以此徹底實踐華碩對AI普及化的承諾，讓AI真正做到人人可及、無所不在，全方位深植於大眾的工作、創作、娛樂與生活之中。

華碩共同執行長胡書賓表示：「從ASUS Zenni Claw到可持續擴展的AI生態系，華碩憑藉先進研發實力，展現AI如何突破技術疆界，在各行各業與日常生活中創造實質價值，並致力於在各個層面落實AI應用，成就更智慧、永續且以人為本的體驗。」

本次展覽華碩以永續設計為核心打造，榮獲COMPUTEX攤位永續設計獎金獎肯定。此外，也特別設置了Zenni互動體驗區，讓華碩官方吉祥物Zenni化身為可與訪客交流的AI夥伴。透過富有趣味性且沉浸感滿分的互動，呈現AI在融入日常情境時，所帶來直覺且貼近人心的溫度。同時，憑藉其永續設計表現，榮獲COMPUTEX永續設計獎金獎肯定。

華碩

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