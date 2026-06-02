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宜鼎攜手高通與台塑 推出「AI工安視覺解決方案」

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
（左起）宜鼎集團董事長簡川勝、高通技術公司執行副總裁Nakul Duggal、台塑公司總經理林勝冠、安提國際總經理羅智榮。照片／公司提供。
（左起）宜鼎集團董事長簡川勝、高通技術公司執行副總裁Nakul Duggal、台塑公司總經理林勝冠、安提國際總經理羅智榮。照片／公司提供。

全球邊緣 AI 解決方案領導品牌宜鼎（5289）國際2日宣布與高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.）及台塑公司達成三方策略合作，共同推出「 AI 工安視覺解決方案」。該方案結合高通 Insight 平台先進的 AI影像軟體技術、宜鼎的高效能邊緣 AI 伺服器與運算平台，以及台塑深厚的場域應用與系統整合經驗，將傳統監控系統升級為具備生成式 AI 搜尋與自然語言對話功能的智慧影像監控與決策工具，大幅提升工業現場的安全管理效率。

「AI 工業安全視覺解決方案」整合宜鼎、高通技術公司與台塑的技術優勢，涵蓋 AI 軟體、邊緣運算硬體及實際場域部署能力，打造完整的端到端解決方案架構。高通技術公司藉由高通Insight平台（QIP）提供基於影像的先進 AI 分析功能與多模態生成式 AI 引擎，並結合涵蓋遠端邊緣至本地部署的廣泛AI解決方案產品組合，支援多元應用需求。

其中包括 Qualcomm Dragonwing AI本地裝置解決方案，例如搭載高通 Cloud AI 100 Ultra 加速卡的宜鼎 APEX-X100-Q 系統，便在「AI 工業安全視覺解決方案」中，負責支援大規模大型語言模型（LLM）及生成式 AI 工作負載；同時，在此解決方案架構中，也包括宜鼎 APEX-A100邊緣 AI 平台，搭載 Qualcomm Dragonwing IQ9 系列 SoC，在邊緣端進行即時物件辨識與主動追蹤。

台塑則針對實際場域需求，負責工安辨識 AI 模型的軟體開發與場域驗證，並扮演 AI 系統整合商（SI）角色，整合上述軟硬體技術架構，促使解決方案能夠實際落地應用，並進一步提供解決方案的推廣、布建與技術導入服務。

宜鼎國際董事長簡川勝表示，「宜鼎長期致力於推動產業 AI 化，此次與高通及台塑的合作，是我們『AI 落地』策略的重要里程碑。透過宜鼎 APEX 系列高效能邊緣運算平台與 QIP 軟體的適配，可在確保資料隱私性與安全性的前提下，將生成式 AI 與邊緣即時決策，引進實體產業場域」。

高通技術公司技術副總裁 Evgeni Gousev 則說：「高通不僅提供 AI 時代所需的核心運算能力，更提供領先的全端解決方案。高通Insight平台旨在將傳統監控系統轉化為可採取行動的智慧洞察。我們很高興能與宜鼎及台塑合作，在實際場域中部署由 Dragonwing 工業AI處理器驅動的高通技術公司 AI 解決方案，協助產業解決工作場所安全與營運管理方面的關鍵痛點。」

台塑 高通

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