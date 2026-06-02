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在台首座研發中心落腳南科 藝康集團今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
全球知名水資源解決方案領導品牌藝康集團 (Ecolab)，今在南科舉行研發中心開幕典禮，希望協助企業優化水與能源使用效率，推進環境永續目標。記者謝進盛／翻攝
全球知名水資源解決方案領導品牌藝康集團 (Ecolab)，今在南科舉行研發中心開幕典禮，希望協助企業優化水與能源使用效率，推進環境永續目標。記者謝進盛／翻攝

全球知名水資源解決方案領導品牌藝康集團 （Ecolab），今在南科舉行研發中心開幕典禮，希望協助企業優化水與能源使用效率，推進環境永續目標。

業界指出，這是藝康在台設立的首座研發中心，主要聚焦於半導體等高科技廠房的智慧水務處理設備、化學材料、奈米研磨粒子原料，並結合 AI 與 IoT 技術提供永續解決方案，此次業者南科研發中心初期投資約1.5億元，第一階段據點約500平方公尺，將聚焦先進水處理與水資源再利用、高科技及半導體產業用水管理、永續製程與循環經濟解決方案。

國科會南科管理局長鄭秀絨、台南市副市長趙卿惠、美國在台協會、經濟部投資促進司、工研院及產業界代表上午與會，台南市長黃偉哲也透過視訊表達歡迎業者投資台南。

趙卿惠表示，面對全球氣候變遷與產業快速發展帶來的挑戰，其中，穩定且具韌性的水資源供應，更是支撐高科技產業發展不可或缺的關鍵基礎。

業者選擇在台南設立南科研發中心，不僅展現對台南投資環境高度肯定，也將透過先進水處理技術、水資源管理及循環經濟解決方案，協助企業提升用水效率與供應鏈韌性，與台南共同朝向淨零轉型及永續發展目標邁進。

南科管理局及南市府經發局指出，藝康為美國百年企業，長期名列《財富》雜誌世界前三百強企業，於台北、桃園、台中、台南等地皆有辦公室與據點，2025年全球500大企業排名第274，服務遍及全球，專注於水資源管理、水處理技術、公共衛生與環境永續解決方案。

南市府指出，將持續以「南科—沙崙」雙引擎為核心，串聯柳營、七股等產業園區，吸引更多國際企業投資台南，讓台南成為國際企業鏈結亞太市場與全球供應鏈重要基地。

台南市副市長趙卿惠表示，業者選擇在台南設立南科研發中心，不僅展現對台南投資環境高度肯定，也將透過先進水處理技術、水資源管理及循環經濟解決方案，協助企業提升用水效率與供應鏈韌性。記者謝進盛／翻攝
台南市副市長趙卿惠表示，業者選擇在台南設立南科研發中心，不僅展現對台南投資環境高度肯定，也將透過先進水處理技術、水資源管理及循環經濟解決方案，協助企業提升用水效率與供應鏈韌性。記者謝進盛／翻攝

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