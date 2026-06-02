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黃仁勳台北會見SK會長崔泰源 共商深化AI記憶體合作

中央社／ 首爾2日綜合外電報導

韓國記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）母公司SK集團會長崔泰源今天在台北會晤輝達執行長黃仁勳，雙方就未來在人工智慧（AI）記憶體的合作方向交換意見。

韓聯社報導，SK集團今天在臉書官方帳號發文表示，兩人今天出席台北國際電腦展（Computex），這是亞洲最大的科技盛會之一。

貼文指出：「隨著SK海力士市值突破1兆美元（約新台幣32.5兆元），兩家企業高層齊聚，共同見證這具有里程碑意義的重要時刻。」

SK集團表示，這次會面不僅提供了一個契機，讓雙方共同回顧兩家公司在AI記憶體領域攜手締造的輝煌成就，也再度重申彼此的承諾，將共同開啟AI基礎建設的全新篇章。

黃仁勳預計本週稍晚訪問韓國，在此之前，他已點名「機器人技術」是韓國具投資潛力的重點領域。

據業界消息人士透露，黃仁勳預計4日晚間抵達首爾，5日與韓國各大企業負責人舉行系列會談，預計出席名單包括崔泰源、樂金集團（LG Group）會長具光謨（Koo Kwang-mo）以及NAVER創辦人李海珍（Lee Hae-jin）。

消息人士表示，現代汽車集團會長鄭義宣（EuisunChung）也在積極考慮加入這次會談。

此外，據業界消息人士透露，韓國遊戲公司NCCorp執行長金澤辰（Kim Taek-jin）預計將於7日與黃仁勳會面。

業界觀察人士表示，這場即將到來的會談可能不僅限於AI半導體合作，更將進一步延伸至機器人技術與實體AI。這是一個專注於將AI深度整合至現實世界機器與系統的新興領域。

黃仁勳 SK海力士

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