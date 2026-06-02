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電腦展AI應用成焦點 好食好事迎AI落地商機

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，好食好事基金會董事長楊瑞昌（中）、執行長林薇真（右）、頂新和德基金執行長葉明杰認為AI技術將幫助廠商與民眾進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影
2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，好食好事基金會董事長楊瑞昌（中）、執行長林薇真（右）、頂新和德基金執行長葉明杰認為AI技術將幫助廠商與民眾進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影

2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，今年以「AI Together」為主軸呈現AI技術驅動下的產業變革與創新動能，展場可見經濟部中小及新創企業署主題館、與備受矚目的NVIDIA Inception Startups 等多元新創生態系資源，好食好事首度參展，從食品與農業供應鏈切入，讓人看見科技如何進入飲食、健康與日常消費。

好食好事執行長林薇真表示，好食好事加速器首度參展 InnoVEX 2026，展區聚焦代謝健康、餐飲數位服務等應用，讓參觀者可看、可操作、可體驗，呈現食農科技如何從研發展示走向市場採用，並回應消費者健康管理、供應鏈效率與永續生活需求，結合參展團隊包含「團薦科技」、「快帶科技」、「以力科技」、「Farmio」、「雷文虎克生物技術」、「日日好食」、「恰口科研」及「ECOCO 循環經濟」，一起展現食農科技如何進入健康飲食、食品保存、餐飲營運與永續生活等市場應用情境。

2026年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影
2026年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影

2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，好食好事執行長林薇真在記者會說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影
2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，好食好事執行長林薇真在記者會說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影

2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影
2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影

2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影
2026 年台北國際電腦展今天在南港展覽館熱鬧開展，好食好事從食品與農業供應鏈切入參展，參展廠商好食好事說明科技如何進入飲食、健康與日常消費。記者潘俊宏／攝影

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