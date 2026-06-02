COMPUTEX／英特爾大秀Intel Core Ultra 3 搭載Arc G3掌機本月上市

英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說，他在揭諸英特爾引領未來的四大AI核心支柱後，由主管接力，闡述該公司在PC領域的產品藍圖。

英特爾執行副總裁兼執行長客戶端運算事業群總經理卡圖斯安（Alex Katouzian）在大螢幕上展示了新一代產品線，針對行動平台與極致效能的 Intel Core Ultra 200 Plus 系列以及全新的 Intel Core Ultra 3 系列；接著是為企業與高效能需求打造的Intel Xeon 6處理器；以及在視覺運算上展現強大實力的 Intel Arc Pro B65 與 B70。

Intel Core Ultra系列3處理器採用Intel 18A製程，卡圖斯安說，在全新一代的Intel Core Ultra 3 系列中，英特爾將架構完美拆解成三大核心，以滿足不同的運算需求，包括，負責極速、高效的傳統運算CPU，以及帶來豐富、流暢的圖形與影像處理的GPU，以及專門為代理AI與神經網路運算量身打造的低功耗NPU。

卡圖斯安強調該架構已獲得市場廣泛支持，已經有超過300款產品採用這樣的設計。他說，這樣的設計可以讓每一台PC變成代理AI平台。

他也用背板感謝全球頂尖的OEM/ODM生態系合作夥伴，包含：宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微星、三星等，舞台側邊也有一面牆，展示各家廠商推出、採用英特爾Intel Core Ultra 3 系列的實體筆電。

卡圖斯安接下來則發表全新掌上型裝置晶片「Intel Arc G3」，主打專為次世代AI掌上型遊戲機/行動裝置所設計的架構，同時宣告搭載此晶片的三款掌機將於本月正式上市。

卡圖斯安進一步談到接下來公司將邁向邊緣AI與實體AI，全面推進「Full Stack Edge Innovation」（全棧式邊緣AI創新），也就是從晶片、軟體、開發工具到應用生態系的串聯。

他指出，現在實體AI已經具備雛形。未來，英特爾的技術實力將全面涵蓋並滲透到現代人與企業所需的所有實體場域，包含八大關鍵領域：交通運輸、智慧製造、健康與生命科學、智慧城市、機器人技術、零售產業、能源以及航太。

他說，不論是硬體佈局還是軟體開發，這四大運算領域與實體 AI，都將是英特爾與全球生態系夥伴大展身手的終極舞台。