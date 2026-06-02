快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX／英特爾大秀Intel Core Ultra 3 搭載Arc G3掌機本月上市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說。法新社
英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說。法新社

英特爾Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說，他在揭諸英特爾引領未來的四大AI核心支柱後，由主管接力，闡述該公司在PC領域的產品藍圖。

英特爾執行副總裁兼執行長客戶端運算事業群總經理卡圖斯安（Alex Katouzian）在大螢幕上展示了新一代產品線，針對行動平台與極致效能的 Intel Core Ultra 200 Plus 系列以及全新的 Intel Core Ultra 3 系列；接著是為企業與高效能需求打造的Intel Xeon 6處理器；以及在視覺運算上展現強大實力的 Intel Arc Pro B65 與 B70。

Intel Core Ultra系列3處理器採用Intel 18A製程，卡圖斯安說，在全新一代的Intel Core Ultra 3 系列中，英特爾將架構完美拆解成三大核心，以滿足不同的運算需求，包括，負責極速、高效的傳統運算CPU，以及帶來豐富、流暢的圖形與影像處理的GPU，以及專門為代理AI與神經網路運算量身打造的低功耗NPU。

卡圖斯安強調該架構已獲得市場廣泛支持，已經有超過300款產品採用這樣的設計。他說，這樣的設計可以讓每一台PC變成代理AI平台。

他也用背板感謝全球頂尖的OEM/ODM生態系合作夥伴，包含：宏碁、華碩、戴爾、惠普、聯想、微星、三星等，舞台側邊也有一面牆，展示各家廠商推出、採用英特爾Intel Core Ultra 3 系列的實體筆電。

卡圖斯安接下來則發表全新掌上型裝置晶片「Intel Arc G3」，主打專為次世代AI掌上型遊戲機/行動裝置所設計的架構，同時宣告搭載此晶片的三款掌機將於本月正式上市。

卡圖斯安進一步談到接下來公司將邁向邊緣AI與實體AI，全面推進「Full Stack Edge Innovation」（全棧式邊緣AI創新），也就是從晶片、軟體、開發工具到應用生態系的串聯。

他指出，現在實體AI已經具備雛形。未來，英特爾的技術實力將全面涵蓋並滲透到現代人與企業所需的所有實體場域，包含八大關鍵領域：交通運輸、智慧製造、健康與生命科學、智慧城市、機器人技術、零售產業、能源以及航太。

他說，不論是硬體佈局還是軟體開發，這四大運算領域與實體 AI，都將是英特爾與全球生態系夥伴大展身手的終極舞台。

Intel COMPUTEX 英特爾

延伸閱讀

陳立武手下大將在Computex談25兆美元商機 英特爾押注實體AI

COMPUTEX登場／英特爾秀解決方案 新品齊發

逾130家客戶採用Intel系列3處理器家族產品 為邊緣裝置注入動能

COMPUTEX／英特爾陳立武夜爬象山笑稱「活下來了」！揭四大AI核心支柱

相關新聞

AI大西部開拓年代來臨！童子賢幽默談機械狗防漏財：下一產品叫藏獒

和碩董事長童子賢今（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上指出，總統賴清德來到攤位參觀時，跟他提到：現在已經是「AI的大西部開拓年代」，從AI的觀點來看，大家都是開發中國家，「而台灣在這麼多開發中國家中掌握的非常好，所以才會有這麼高的經濟成長」。

COMPUTEX／英特爾大秀Intel Core Ultra 3 搭載Arc G3掌機本月上市

英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說，他在揭諸英特爾引領未來的四大AI核心支柱後，由主管接力，闡述該公司在PC領域的產品藍圖。

COMPUTEX／集結海內外科技企業 展現臺灣AI產業實力與國際合作動能

台北國際電腦展（COMPUTEX）2026於6月2日在台北南港展覽館1、2館及世貿一館盛大登場。今年以「AI Together」為主軸，集結來自33國、1,500家海內外科技企業、使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，隨著AI從雲端運算走向實際應用，COMPUTEX 2026全面呈現AI技術驅動下的產業變革與創新動能，也反映全球科技產業正加速邁向智慧化與實體應用的新階段。

陳立武手下大將在Computex談25兆美元商機 英特爾押注實體AI

英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）演講中，介紹延攬自高通（Qualcomm）、現任客戶端運算與實體AI事業群總經理Alex Katouzian上台，說明Intel在AI PC、邊緣運算與實體AI領域的布局。

奇鋐股東會／沈慶行：獲利增速將大於營收 訂單能見度直達2029年

散熱大廠奇鋐（3017）2日召開股東常會，董事長沈慶行於會後表示，下半年隨新架構Vera Rubin及各大雲端服務供應商（CSP）新產品陸續問世，營運展望不用猶豫「一定更好」，目前手頭上的訂單能見度已直達...

COMPUTEX／英特爾陳立武夜爬象山笑稱「活下來了」！揭四大AI核心支柱

英特爾（Intel）執行長陳立武2日在COMPUTEX台北國際電腦展發表主題演講，一開頭就用流暢的中文向現場致意，也揭露英特爾引領未來的「四大AI核心支柱」，在與台灣「既競爭又合作」的緊密生態系下，全面搶攻新世代的運算賽道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。