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陳立武手下大將在Computex談25兆美元商機 英特爾押注實體AI
英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）演講中，介紹延攬自高通（Qualcomm）、現任客戶端運算與實體AI事業群總經理Alex Katouzian上台，說明Intel在AI PC、邊緣運算與實體AI領域的布局。
Katouzian表示，Intel 18A製程已進入全面擴產階段，並已擁有完整產品陣容與數百項設計導入（design wins）。他指出，今年初推出的Core Ultra Series 3已擴展至超過300款設計，今年4月發布的Core Series 3則已增加至70多款設計，兩者合計接近400款設計案。
他也展示專為掌上型遊戲裝置打造的Arc G3繪圖晶片。Katouzian開玩笑表示，這是一顆「比昨天主題演講展示產品更漂亮的晶片」，引發現場笑聲。
Katouzian表示，Arc G3源自Core Ultra Series 3平台，專為掌機市場優化。與競爭產品相比，其遊戲效能提升超過40%，在相同性能下耗電量可降低一半，並可在1080p解析度下執行3A級遊戲，其中許多遊戲畫面更新率超過每秒120幀。
他強調，Intel正利用相同的核心IP與平台能力，將原本用於PC的技術延伸至更多市場。今年將把最新Series 3產品導入邊緣運算市場，涵蓋超過130項設計，並應用於製造、機器人、零售等多個產業領域。
他指出，目前Intel已擁有超過4,000家Edge生態系夥伴。
Katouzian將實體AI列為Intel未來的重要成長方向。他表示，實體AI市場規模到2050年預計可達25兆美元。Intel將運用PC生態系累積的規模優勢，推動實體AI相關應用發展。他說，「這將是我們的未來」。
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