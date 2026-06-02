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所羅門整合輝達架構 推實體AI人形機器人自主化
台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天開幕，人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門宣布，整合輝達（NVIDIA）NemoClaw架構，用於協調人形機器人上的多個AI代理（AI agents）。
所羅門透過新聞稿指出，藉此可將推論、感知、感測器融合、移動與操作整合至單一工作流程中，進一步推進實體AI（Physical AI）與自主機器人的應用發展。
所羅門說明，透過輝達開源（open-source）基礎模型以及所羅門主動感知技術，機器人可理解任務需求、主動調整視角、最佳化抓取與搬運定位，並在執行過程中，即時因應環境變化進行動態調整。
所羅門指出，上述AI工作流程與感知能力，均透過NVIDIA Jetson邊緣運算平台執行，機器人能直接在本地端完成即時自主運作，提升人形機器人在複雜真實環境中的可靠性與自主性。
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