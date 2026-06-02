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奇鋐股東會／沈慶行：獲利增速將大於營收 訂單能見度直達2029年

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
奇鋐董事長沈慶行於股東會後接受媒體訪問。記者籃珮禎／攝影
奇鋐董事長沈慶行於股東會後接受媒體訪問。記者籃珮禎／攝影

散熱大廠奇鋐（3017）2日召開股東常會，董事長沈慶行於會後表示，下半年隨新架構Vera Rubin及各大雲端服務供應商（CSP）新產品陸續問世，營運展望不用猶豫「一定更好」，目前手頭上的訂單能見度已直達2029年。

奇鋐2025年營收1,396億元，年增94.59%，稅後淨利192億元，每股純益49.17元，改寫歷史新高紀錄。沈慶行預期，在大廠規模優勢擴大下，產業將加速走向大者恆大局面，奇鋐未來幾年的獲利增速將大於營收增速，每股純益一定會愈來愈好。

針對全球產能布局，沈慶行指出，奇鋐近年海外擴產不停歇，其中越南廠累計投資高達13億至14億美元，建立達56萬平方米的廠房已全數滿載，今年產值占比已逼近45%，加計中國大陸武漢、東莞及深圳廠同樣產能全滿。

沈慶行分析，在越南與中國大陸同步擴產且皆滿載的情況下，未來兩地產值大約會是各一半。在資本支出方面，今年將迎來擴產投資高峰，後續不會再大幅擴產，而是策略性挑選前三大CSP核心客戶與高毛利訂單，逐步調結構並挑單生產。

談及智能工廠進度，沈慶行指出目前相關應用尚未推到全廠，但內部正大舉深化導入AI Agent以替代重複性工作，未來計劃進一步將研發、所有規格與材料數據全數導入，由AI進行篩選優化。

沈慶行強調，現階段導入的每項效益皆以千萬元為單位起跳，透過降低出錯率與減少瑕疵，每年已可為公司省下上億元。隨著相關自動化設備在5年後陸續折舊完畢，加上內部AI深化降低成本，長期獲利表現將進一步強化。

奇鋐 營收

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