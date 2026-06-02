AI大西部開拓年代來臨！童子賢幽默談機械狗防漏財：下一產品叫藏獒

和碩董事長童子賢今（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上指出，總統賴清德來到攤位參觀時，跟他提到：現在已經是「AI的大西部開拓年代」，從AI的觀點來看，大家都是開發中國家，「而台灣在這麼多開發中國家中掌握的非常好，所以才會有這麼高的經濟成長」。

童子賢今回顧三年前盛行的生成式AI，指出當時AI已經相當強大，根據使用者提出的問題提供答案，但其運作模式仍以被動回應為主，較像是在經過思考後，以自然語言進行精準回答，只有在使用者提出問題時，它才會提供協助，並不會主動採取行動。然而，到了2025年底至2026年初，AI 技術已邁入全新的落地應用階段，未來的發展重點將集中在「代理式AI（Agentic AI）」與「實體AI（Physical AI）」，其中，代理式AI如同一位數位秘書。

童子賢引述輝達執行長黃仁勳的預測，未來一到兩年內，全世界會有超過10億個AI代理或AI工程師出現在大眾身邊。他對此做出巧妙的比喻，說大家對AI代理不需要恐慌，「這就像現在地球上已經有超過10億個微波爐與10億支手機一樣」。隨著這些工具越來越成熟、好用，使用者將會感受到效率提升、更加安全且進步，產業界也會迎來從網路年代以來最大的改變與機會。

當AI被賦予身體、手腳與輪子之後，就演進為「實體AI（Physical AI）」，童子賢認為，這有別於以往的生成式AI。實體AI專長於實體的運作，例如醫院裡的達文西手術機器人正在進化成更具智慧的設備，路上跑的完全自駕車（FSD）也是具體示範。在工廠應用上，實體AI可以進入現場從事危險、粗重的工作，目前勞務型機器人（Robot）已逐漸導入工廠，能協助搬運沉重的零件與工具。

在這波大開拓年代中，和碩與輝達（Nvidia）的深度合作備受矚目，輝達執行長黃仁勳的兒子Spencer今天也特地到和碩展場攤位站台。

童子賢說，雙方在數位孿生（Digital Twin）、「real to scene」的技術上深入合作，能從模擬（simulation）得到很多真實動作，再回饋到硬體，這就是數位AI的具體應用。此外，數位孿生也應用在智慧城市（Urban Center）的建構與模擬，去計算水、電、熱能如何使用才能達到整體的平衡。

針對展場上吸睛的機械狗，童子賢笑說，養機械狗的好處是它不會老、跟白雪公主一樣。和碩好幾年前就投入研究，但不以出口或販賣為目的，研究的主要宗旨是為磨練大大小小的軟硬體整合平台，藉此掌握控制軸、馬達、電池以及環境耐高溫、耐低溫等控制技術。

童子賢開玩笑地說，具備主動分析與行動能力的AI必須好好管理，未來下一個產品準備取名叫「藏獒」，需要牠忠心耿耿把黃金撿回來，避免像現在某些系統是把銀行存款跟黃金搬出去。