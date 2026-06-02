COMPUTEX／陳立武攜手Perplexity秀新AI架構！地端保密、雲端推理

處理器大廠英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）邀請AI搜尋新創Perplexity創辦人兼執行長Aravind Srinivas同台，展示雙方首度合作打造所謂的「混合式代理AI推論」。

陳立武表示，AI正在改變人們使用裝置的方式，而Intel的重要發展方向之一，是將更多AI能力放到裝置端執行。

Aravind Srinivas介紹，Perplexity今年2月推出AI作業系統「Computer」，可同時調用多達20種不同AI模型，並在模型、工具與檔案之間協調運作。他表示，部分較小型模型可直接在搭載Intel Core Ultra Series 3處理器的裝置上執行，因此雙方合作打造所謂的「混合式代理AI推論」。

現場展示的案例中，一名私募股權投資公司員工需要分析代號為「Project Falcon」的機密投資案。相關資料包含保密協議（NDA）、財務模型、白板內容與逐字稿等敏感文件。本地模型會先讀取檔案，判斷哪些內容屬於敏感資訊，再決定哪些內容可送往雲端處理、哪些內容必須留在裝置內分析。

Srinivas表示，系統可透過額外代理取得外部研究資料，再與本地模型協同運作，而不必將私密檔案送往雲端。最終由大型模型產出研究報告等文件。

陳立武表示，這正是他與Perplexity共同相信的運算架構。他說：「未來將有更多運算在資料中心完成，也會有更多運算在本地裝置完成。」