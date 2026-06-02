快訊

T-34教練機墜毀2飛官殉職 盧季佑、過俊男遺體送殯儀館待相驗

中職／兄弟精神上位！彭政閔、周思齊接管球隊 一軍教練團0異動

國內爆麻疹群聚！北部20多歲男遭同住者傳染 緊急匡列491人

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX／陳立武攜手Perplexity秀新AI架構！地端保密、雲端推理

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武。擷自COMPUTEX YouTube頻道
英特爾（Intel）執行長陳立武。擷自COMPUTEX YouTube頻道

處理器大廠英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）邀請AI搜尋新創Perplexity創辦人兼執行長Aravind Srinivas同台，展示雙方首度合作打造所謂的「混合式代理AI推論」。

陳立武表示，AI正在改變人們使用裝置的方式，而Intel的重要發展方向之一，是將更多AI能力放到裝置端執行。

Aravind Srinivas介紹，Perplexity今年2月推出AI作業系統「Computer」，可同時調用多達20種不同AI模型，並在模型、工具與檔案之間協調運作。他表示，部分較小型模型可直接在搭載Intel Core Ultra Series 3處理器的裝置上執行，因此雙方合作打造所謂的「混合式代理AI推論」。

現場展示的案例中，一名私募股權投資公司員工需要分析代號為「Project Falcon」的機密投資案。相關資料包含保密協議（NDA）、財務模型、白板內容與逐字稿等敏感文件。本地模型會先讀取檔案，判斷哪些內容屬於敏感資訊，再決定哪些內容可送往雲端處理、哪些內容必須留在裝置內分析。

Srinivas表示，系統可透過額外代理取得外部研究資料，再與本地模型協同運作，而不必將私密檔案送往雲端。最終由大型模型產出研究報告等文件。

陳立武表示，這正是他與Perplexity共同相信的運算架構。他說：「未來將有更多運算在資料中心完成，也會有更多運算在本地裝置完成。」

陳立武 Computex Intel

延伸閱讀

COMPUTEX登場／英特爾秀解決方案 新品齊發

群聯攜手Intel將邊緣AI工作負載導入Intel AI PC 平台

輝達揭AI PC 新時代 黃仁勳秀N1X：世界最驚人晶片

黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

相關新聞

AI大西部開拓年代來臨！童子賢幽默談機械狗防漏財：下一產品叫藏獒

和碩董事長童子賢今（2）日在台北國際電腦展（COMPUTEX）上指出，總統賴清德來到攤位參觀時，跟他提到：現在已經是「AI的大西部開拓年代」，從AI的觀點來看，大家都是開發中國家，「而台灣在這麼多開發中國家中掌握的非常好，所以才會有這麼高的經濟成長」。

COMPUTEX／英特爾大秀Intel Core Ultra 3 搭載Arc G3掌機本月上市

英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）發表演說，他在揭諸英特爾引領未來的四大AI核心支柱後，由主管接力，闡述該公司在PC領域的產品藍圖。

COMPUTEX／集結海內外科技企業 展現臺灣AI產業實力與國際合作動能

台北國際電腦展（COMPUTEX）2026於6月2日在台北南港展覽館1、2館及世貿一館盛大登場。今年以「AI Together」為主軸，集結來自33國、1,500家海內外科技企業、使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，隨著AI從雲端運算走向實際應用，COMPUTEX 2026全面呈現AI技術驅動下的產業變革與創新動能，也反映全球科技產業正加速邁向智慧化與實體應用的新階段。

陳立武手下大將在Computex談25兆美元商機 英特爾押注實體AI

英特爾（Intel）執行長陳立武周二在台北國際電腦展（Computex）演講中，介紹延攬自高通（Qualcomm）、現任客戶端運算與實體AI事業群總經理Alex Katouzian上台，說明Intel在AI PC、邊緣運算與實體AI領域的布局。

奇鋐股東會／沈慶行：獲利增速將大於營收 訂單能見度直達2029年

散熱大廠奇鋐（3017）2日召開股東常會，董事長沈慶行於會後表示，下半年隨新架構Vera Rubin及各大雲端服務供應商（CSP）新產品陸續問世，營運展望不用猶豫「一定更好」，目前手頭上的訂單能見度已直達...

COMPUTEX／英特爾陳立武夜爬象山笑稱「活下來了」！揭四大AI核心支柱

英特爾（Intel）執行長陳立武2日在COMPUTEX台北國際電腦展發表主題演講，一開頭就用流暢的中文向現場致意，也揭露英特爾引領未來的「四大AI核心支柱」，在與台灣「既競爭又合作」的緊密生態系下，全面搶攻新世代的運算賽道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。