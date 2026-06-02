台塑、宜鼎、高通三方強強聯手策略合作 推出「AI 工安視覺解決方案」

台塑（1301）與宜鼎國際（Innodisk）及高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.）2日宣布達成三方策略合作，共同推出「 AI 工安視覺解決方案」，將結合高通Insight平台的AI影像軟體技術、宜鼎的高效能邊緣AI 伺服器與運算平台，以及台塑深厚的場域應用與系統整合經驗，將傳統監控系統升級為具備生成式 AI 搜尋與自然語言對話功能的智慧影像監控與決策工具，大幅提升工業現場的安全管理效率。

透過此次三方強強聯手的策略合作，台塑、宜鼎、高通將共同推動邊緣 AI、生成式 AI 與工業場域應用的深度融合，協助全球公共場域與工業廠房環境，建構更即時、更智慧且更具安全性的工安管理新模式。

「AI 工業安全視覺解決方案」整合宜鼎、高通技術公司與台塑的技術優勢，涵蓋 AI 軟體、邊緣運算硬體及實際場域部署能力，打造完整的端到端解決方案架構。

高通技術公司藉由高通Insight平台（QIP）提供基於影像的先進 AI 分析功能與多模態生成式 AI 引擎，並結合涵蓋遠端邊緣至本地部署的廣泛AI解決方案產品組合，支援多元應用需求。其中包括 Qualcomm Dragonwing AI 本地裝置解決方案，例如搭載高通 Cloud AI 100 Ultra 加速卡的宜鼎 APEX-X100-Q 系統，便在「AI 工業安全視覺解決方案」中，負責支援大規模大型語言模型（LLM）及生成式 AI 工作負載。

在此解決方案架構中，也包括宜鼎 APEX-A100邊緣 AI 平台，搭載 Qualcomm Dragonwing IQ9 系列 SoC，在邊緣端進行即時物件辨識與主動追蹤。

台塑則針對實際場域需求，負責工安辨識 AI 模型的軟體開發與場域驗證，並扮演 AI 系統整合商（SI）角色，整合上述軟硬體技術架構，促使解決方案能夠實際落地應用，並進一步提供解決方案的推廣、布建與技術導入服務。

宜鼎國際董事長簡川勝表示：「宜鼎長期致力於推動產業 AI 化，此次與高通及台塑的合作，是我們『AI 落地』策略的重要里程碑。透過宜鼎 APEX 系列高效能邊緣運算平台與 QIP 軟體的適配，可在確保資料隱私性與安全性的前提下，將生成式 AI 與邊緣即時決策，引進實體產業場域。」

高通技術公司技術副總裁 Evgeni Gousev 表示：「高通不僅提供 AI 時代所需的核心運算能力，更提供領先的全端解決方案。高通Insight平台旨在將傳統監控系統轉化為可採取行動的智慧洞察。我們很高興能與宜鼎及台塑合作，在實際場域中部署由 Dragonwing 工業AI處理器驅動的高通技術公司 AI 解決方案，協助產業解決工作場所安全與營運管理方面的關鍵痛點。」

台塑公司總經理林勝冠表示：「作為此套解決方案的系統整合者與先行驗證者，台塑實證了 AI 技術在現代安防應用中的潛力。未來我們不僅計畫擴大導入至台塑自有場域，更將積極拓展至全球產業客戶，並鎖定電子圍籬、智慧巡檢與人臉辨識等工安核心應用，提供端到端的整合服務。台塑不僅著重於技術本身的導入，更期望成為最懂產業需求、能實踐落地且持續優化的技術整合夥伴。」

在工業現場中，人員作業風險、禁制區域管理與環境因子控制，皆是企業高度重視的安全管理項目。企業在追求營運效率的同時，也必須兼顧現場合規與安全性。此外，在導入監控與 AI 技術的過程中，個人影像隱私、詳細場域配置等機敏資料的保護，亦成為企業評估 AI 應用時的核心考量。本次推出的「 AI 工安視覺解決方案」採用私有雲（Private Cloud）架構，並全時運作於宜鼎 APEX-X100-Q 邊緣 AI 伺服器，協助企業全面強化資料安全與資訊隱私保護。

本案的一大特色，在於高通 QIP 平台導入生成式 AI 助手「Merlin」，可大幅簡化過去傳統監控需仰賴人工耗時、調閱歷史畫面的繁瑣流程。管理人員如今僅需透過直覺的文字對話方式，即可讓 Merlin 從海量影像資料中精準定位目標，顯著提升安防管理效率。

同時，透過台塑的軟硬體整合技術，該方案成功實現了多層次的 AI 決策機制，能有效降低誤判率。透過智慧電子圍籬（Intelligent Geofencing）技術，結合多層次 AI 深度學習與生成式 AI 視覺搜尋能力，可進一步強化決策效能，大幅改善傳統影像視覺應用於火煙偵測、人員防護裝備（PPE）辨識及危險行為辨識時，因環境干擾而可能面臨的誤報痛點。

此外，針對邊緣運算端點化與異常事件的即時反應需求，該方案整合宜鼎 APEX-A100，全面強化前端攝影機的直接辨識能力，讓現場反應速度得以倍增。本方案亦完整導入機器學習維運（MLOps）閉環機制，建立「現場攝影機回傳影像、AI 即時推論、異常推播通知、使用者複判、錯誤樣本回訓、重新部署」的自動化循環流程，使AI模型能依據實地樣本持續自我優化與動態校正，不斷提升辨識準確率與場域適用性。