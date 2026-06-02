宇隆 Computex 首秀驚艷 TUF ONE關節模組亮相

宇隆（2233）科技今年首度進軍台北國際電腦展Computex 2026，展示其跨足科技前沿Physical AI的轉型成果。隨著AI運算與智慧自動化迎來爆發期，宇隆憑藉過去在汽車、自行車等高階精密加工累積的硬實力，成功跨入歐洲快接頭廠當前高速運算需求的AI伺服器液冷的關鍵元件「UQD（通用快接頭）」。以及自有品牌「TUF ONE」的微型諧波減速機與機電整合的關節模組，不僅宣告宇隆正式插旗全球科技核心供應鏈，也展現出公司從單一零件製造，升級為全方位精密工程服務商的策略野心。

從備受市場矚目的AI基礎設施領域到Physical AI進入機器人領域宇隆皆有重大突破。旗下自有品牌TUF ONE於展會中首度亮相兩大次世代戰略產品，包括突破傳統體積限制的「微型諧波減速機」主要應用於機器人零巧手，不同於腱繩與微型行星的解決方案，微型諧波可以使靈巧手動作更加絲滑，耐用度與抓取的承重能力也大幅提高，另外減速機與馬達與高度整合的「關節模組」也在本次Computex 2026上亮相，其主要應用於機器人肩膀及手腕部分，亦為機器人精準執行任務時的重要關鍵模組。

會中亮相的概念型人形機器人 TUF-X，曾於 2025 年德國 SPS 工業自動化展展出，TUF-X 從頸部、肩部、手臂至手指等關節，皆實際搭載宇隆自製減速機，完整呈現人形機器人由主幹到末端的動力與傳動配置，讓外界能直觀理解減速機在機器人關節中的關鍵角色。

宇隆協理陳俊皓協理，此次參展的最大亮點，在於TUF ONE自主研發的微型諧波減速機。TUF ONE重新設計了齒形規格，使同尺寸的減速機在體積不變的情況下，能提供高出市面競品1.5倍的尖峰扭力，這正是機器人靈巧手追求極致輕量化與高扭力密度的最佳解答。

當科技大廠在開發機器人架構時，往往面臨設計端與製造端脫節的痛點，而TUF ONE能在研發初期便與客戶更有深度的協同合作，在結構優化、齒型設計及量產可行性上提供專業建議，透過與客戶快速應對打造出TUF ONE在機器人工程服務領域的獨特競爭壁壘，也是使TUF ONE成為機器人廠商不可或缺的策略夥伴的核心關鍵。