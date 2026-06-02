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中保科 COMPUTEX 2026 展現 AI 安防機器人新布局

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中保科技董事長林建涵強調此次特別規劃「AI機器人安防場域應用專區」，從戶外延伸至室內。（中保科提供）
中保科技董事長林建涵強調此次特別規劃「AI機器人安防場域應用專區」，從戶外延伸至室內。（中保科提供）

中保科技（9917）集團2日至6月5日參與 COMPUTEX 2026，本次亮點以「AI安防機器人運用於智慧城市場域」為核心主軸，展現科技系統保全在智慧城市時代的全方位布局。從戶外巡檢、室內自主巡航、跨樓層物流，到無人機空中巡防，中保科技將完整呈現 AI、機器人與安防系統整合後，如何協助城市、園區、商辦、社區與高風險場域提升安全管理效率。

今年國際電腦展上，中保科技更獨家邀請韓國重量級機器人廠商 Neubility 於展區亮相，並搭配中保科安防系統，展演AI戶外巡檢機器人 Neubi Shield+在自主巡航巡檢、即時影像偵測與異常事件通報等三大功能上的應用能力，呈現科技系統保全從固定式監控與人力巡檢，進一步邁向24小時自主巡航、即時預警與主動應變的新趨勢。

中保科技董事長林建涵表示，本次特別規劃「AI機器人安防場域應用專區」，從戶外延伸至室內，完整呈現 AI在即時監控、智慧巡檢、異常辨識與場域服務上的整合能力。隨著企業園區、商辦大樓、社區、工地與公共場域對安全管理需求不斷提高，科技系統保全正從單點設備監控，逐步升級為結合 AI、機器人、無人機與雲端平台的智慧化服務。

值得一提的是科技展區亮相的Neubi Shield+已經於不少國際機場提供服務，是韓國 Neubility 大廠所開發的 AI 戶外巡檢機器人，現場展演並搭配中保科安防系統，呈現 AI 戶外巡檢機器人在智慧城市場域中的應用情境，這款Neubi Shield+機器人可於戶外環境穩定移動，具備防水濺與爬坡能力，可依據場域動線執行巡邏任務，補足固定式監控設備不易涵蓋的移動巡檢需求。透過本次展演，中保科技將聚焦 AI 戶外巡檢三大功能，包括自主巡航巡檢、即時影像偵測與異常事件通報，讓參觀者直觀理解 AI 安防機器人如何成為全天候、可移動、可即時回報的智慧安防節點。

中保科 機器人 科技

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