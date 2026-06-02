影／Arm 主題演講 黃仁勳現身站台

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，Haas指出，台灣產業生態體系已經為Arm生產大約2500億顆核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。由於今年輝達釋出伺服器Vera Rubin平台、AI PC RTX Spark平台均與Arm架構相關，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講到場站台，力挺上游供應鏈夥伴。

黃仁勳站台凸顯Arm與NVIDIA在AI運算生態系中的合作關係。隨AI從資料中心延伸至個人電腦與邊緣裝置，CPU、GPU與軟體平台的整合成為新一輪競爭焦點，Arm架構也被視為推動高效能、低功耗AI運算的重要基礎。黃仁勳選在Arm主題演講中驚喜現身，也讓外界更關注雙方在AI PC、代理式AI與新世代運算平台上的後續合作。

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹近期發表的Arm AGI自研晶片。記者余承翰／攝影

Arm2日於台北寒舍艾美酒店舉行COMPUTEX 2026主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）現身站台。記者余承翰／攝影

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹與輝達合作生產的Nvidia RTX Spark。記者余承翰／攝影