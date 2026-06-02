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影／Arm 主題演講 黃仁勳現身站台

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，他指出，台灣產業生態體系已經為Arm生產大約2500億顆核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。記者余承翰／攝影
Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，他指出，台灣產業生態體系已經為Arm生產大約2500億顆核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。記者余承翰／攝影

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，Haas指出，台灣產業生態體系已經為Arm生產大約2500億顆核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。由於今年輝達釋出伺服器Vera Rubin平台、AI PC RTX Spark平台均與Arm架構相關，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講到場站台，力挺上游供應鏈夥伴。

黃仁勳站台凸顯Arm與NVIDIA在AI運算生態系中的合作關係。隨AI從資料中心延伸至個人電腦與邊緣裝置，CPU、GPU與軟體平台的整合成為新一輪競爭焦點，Arm架構也被視為推動高效能、低功耗AI運算的重要基礎。黃仁勳選在Arm主題演講中驚喜現身，也讓外界更關注雙方在AI PC、代理式AI與新世代運算平台上的後續合作。

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹近期發表的Arm AGI自研晶片。記者余承翰／攝影
Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹近期發表的Arm AGI自研晶片。記者余承翰／攝影

Arm2日於台北寒舍艾美酒店舉行COMPUTEX 2026主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）現身站台。記者余承翰／攝影
Arm2日於台北寒舍艾美酒店舉行COMPUTEX 2026主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（圖）現身站台。記者余承翰／攝影

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹與輝達合作生產的Nvidia RTX Spark。記者余承翰／攝影
Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，介紹與輝達合作生產的Nvidia RTX Spark。記者余承翰／攝影

Arm執行長Rene Haas（左）2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）現身站台。記者余承翰／攝影
Arm執行長Rene Haas（左）2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（右）現身站台。記者余承翰／攝影

黃仁勳 Arm NVIDIA

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