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影／台北國際電腦展開幕 賴清德：AI經濟紅利轉化照顧未來世代力量
台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）開幕典禮，上午在南港展覽館舉行，賴清德總統、行政院長卓榮泰等出席。
2026年台北國際電腦展（COMPUTEX），6月2日至5日在台北南港展覽館1、2館與世貿1館登場，主題為「AI Together」，共有1500家參展商、逾6000個攤位，展場橫跨4大場館，包括晶片設計、機器人、AI等產業，每年吸引超過4萬名來自全球的專業買主。聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技，並集結高通、Marvell、英特爾、NXP等企業執行長主題演講。
賴清德總統在致詞時表示，政府堅定維護台海和平穩定、致力維持現狀，這不僅是不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈最負責任的承諾，並強調政府會確保土地、水電等基礎建設穩定供應，成為產業最堅實的後盾，並將AI帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代與未來世代的重要力量。
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