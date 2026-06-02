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亞灣超算和 NVIDIA 打造 AI Agent「養蝦池」推動台灣 AI 基建升級

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

作為台灣少數具備Tokenized AI Factory基建能力的 NVIDIA Cloud Partners (NCPs)，鴻海（2317）旗下亞灣超算結合鴻海集團在伺服器、散熱、供應鏈與資料中心領域的垂直整合優勢，正在打造面向 AI Agent 規模化部署的 GPU Cloud 平台，協助企業快速部署與營運新一代自主 AI 系統。亞灣超算亦支援 NVIDIA Brev，讓企業可透過 OpenClaw 在NVIDIA NemoClaw一鍵式快速部署 AI Agent 框架，簡化 AI Agent 部署流程，加速企業導入 Agentic AI 應用。

隨著 OpenClaw 與 NVIDIA NemoClaw Blueprint 等 AI Agent 部署框架快速竄紅，科技圈掀起「全民養蝦」熱潮， AI 發展正從大型模型競賽，邁向 AI Agent 百家爭鳴新階段。面對企業加速導入自主 AI 應用，產業競爭焦點也逐漸從「擁有模型」轉向「能否大規模運行 AI Agent」。

而在 AI 基礎設施布局方面，亞灣超算表示，目前正推進台灣 100MW AI 資料中心建置計畫，作為未來 AI 工廠與在地 AI 算力的重要核心節點。亦同步宣布規劃在下一代 NVIDIA Vera Rubin GPU 叢集採用 NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory reference design，結合 NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以數位孿生技術模擬建置中的Tokenized AI Factory 部署流程。透過數位孿生模擬與基礎設施軟硬體協同設計，整體架構可進一步優化 Token-per-Watt 效率、縮短部署週期，並加速 AI 基礎設施投資回報實現。

亞灣超算執行長姚延宗表示：「未來 AI 世界是一個大量 AI Agent 同時協作運行的環境。我們希望打造的不只是 GPU 算力平台，而是一座能夠孵化 AI 人才、開發 AI Agent，並讓 AI 大規模落地運行的 Tokenized AI Factory生態系。」

亞灣超算將持續擴展其 Tokenized AI Factory 佈局至亞太地區，協助企業加速部署自主 AI 與 AI Agent，同時提升新世代 AI 應用的生產力與營運效率，致力打造支撐未來 AI 發展所需的基礎設施能力。

鴻海 OpenClaw

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