墨菲COMPUTEX演講 黃仁勳力挺：邁威爾是下個兆美元公司

邁威爾（Marvell）執行長墨菲（Matt Murphy）今天在COMPUTEX發表主題演講，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳現身站台，強調與邁威爾在光學領域的合作是天作之合，幫助客戶獲得靈活性，他預測邁威爾將會是下一個兆美元公司。

邁威爾成立於1995年，總部位於美國，致力於高速運算晶片、網路解決方案與儲存技術，輝達今年3月宣布斥資20億美元投資Marvell，展開策略合作，擴大AI生態系布局。

墨菲演講時指出，邁威爾與運算和儲存公司深度合作，與所有參與者合作，在生態系中扮演舉足輕重角色，幾個月前輝達投資邁威爾20億美元，現在雙方正針對光學和NVLink Fusion等多個領域合作。

黃仁勳在墨菲的邀請下上台，談論雙方的合作，以及未來人工智慧基礎設施的發展方向。黃仁勳向在場的聽眾說，邁威爾是「下一個兆美元公司」，現場隨即響起歡呼聲。

根據companiesmarketcap統計，邁威爾市值約1921億美元。

黃仁勳表示，他昨天演講時說過，有用的人工智慧已經到來，稱為代理人的新運算模式使一切成為可能，這種分散式運算模式，把一個計算問題分解成很多部分，並將它們分布到資料平台，連結顯得至關重要，這就是邁威爾需求激增的原因。

黃仁勳說，輝達與邁威爾合作開發NVLink Fusion技術，可以使用相同的系統架構，透過一些半客製化晶片以及許多互連矽光子和光學元件技術，建構分布式的數據中心。

墨菲表示，考量雙方已經合作很長時間，決定用投資來紀念這段合作，對邁威爾意義重大，而且自輝達投資以來，專案進展順利。

黃仁勳說，致富就是把錢投進去，然後看著它們賺錢，這就是他每天在做的事情。輝達與邁威爾在光學領域的合作是天作之合，幫助客戶獲得靈活性。