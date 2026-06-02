COMPUTEX 吹響搶才號角！AI 職缺熱度飆升

2026年COMPUTEX盛大登場，不僅展示最新AI技術，更吹響科技產業的搶才號角。104人力銀行觀察發現，隨著AI發展深入基礎建設與終端應用，科技人才求職動能轉強，較去年同期成長6%，尤其COMPUTEX參展企業對AI關鍵人才需求若渴，引發AI職場求職熱度明顯升溫。

104人力銀行指出，此次COMPUTEX輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣示新一代平台Vera Rubin量產，而緯創、廣達等供應鏈夥伴爭相招募雲端伺服器硬體設計、伺服器技術等人才；在能源端，康舒科技招募資料中心電源設計資深工程師，執行機種開發、研究新線路與控制技術，台達電子則招募伺服器電源韌體實習生，協助開發與維護電源產品韌體，讓學生尚未畢業就能參與AI發展。

本次COMPUTEX首度設立AI機器人展區，聚焦實體AI（Physical AI）發展。104人力銀行發現，華碩電腦招募機器人機電整合伺服控制工程師，工作內容涵蓋設計伺服控制系統、進行系統整合與測試、依據需求協助機電創新，實現感知與驅動的高效耦合，類似人類的自然運動模式。技嘉科技招募機電工程師，負責工業機器手臂與周邊設備的硬體配置與通訊整合、撰寫機器手臂運動路徑程式、執行現場設備的安裝、測試、精準度校正及排除機電異常。

在AI求職市場方面，104人力銀行統計，2026年1至4月，專案經理（PM）因具備整合能力，符合AI時代需求，求職人數年增8.9%，企業提供職缺也成長2.7%；研發工程師因應AI新興技術崛起，找工作人數成長6%，企業提供職缺則成長9.2%。

為協助求職者搭上AI發展浪潮，104人力銀行將於7月4日在台北世貿一館舉辦「2026職涯博覽會」，屆時將有300家企業參展，其中181家提供AI相關職缺。包括台達電、光寶科、康舒、東京威力科創、技嘉、華碩、緯創等COMPUTEX關鍵參展企業參與，為AI產業生態系注入新血。