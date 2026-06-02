Nutanix 儲存獲 NVIDIA 企業認證 攻 AI 工廠資料瓶頸

混合多雲端運算業者 Nutanix 2日宣布，旗下 Nutanix Unified Storage（NUS）解決方案已獲得 NVIDIA 認證企業級資格，可支援 NVIDIA 驅動的 AI 基礎架構與生產級工作負載，協助企業與雲端服務供應商加速部署 AI 工廠。

隨著企業擴大導入 AI 工廠，基礎架構挑戰已不只在 GPU 算力本身，更在於資料能否穩定、高效率地供應給 GPU。Nutanix 指出，碎片化基礎架構、資料孤島與不穩定的系統效能，常導致部署進度放緩、GPU 使用效率受限，並提高 AI 規模化營運的複雜度。

此次通過 NVIDIA 認證，代表 NUS 可與 NVIDIA AI 基礎架構實現完整堆疊互通性，並提供經驗證的企業級配置，有助降低 I/O 瓶頸與系統整合風險。NUS 也具備線性擴充能力，可支援模型訓練、微調、推論與檢索增強生成（RAG）等生產級 AI 工作負載。

Nutanix 亞太及日本地區 OEM 與策略聯盟資深總監 Helder Queiros 表示：「隨著 NUS 獲得 NVIDIA 認證企業級資格，我們助力亞太及日本地區客戶自初始便建立更穩定且高效能的 AI 基礎架構。我們致力協助亞太與日本地區企業打造統一且簡化的 AI 環境，讓資料與工作負載能夠協同運作，從而最大程度地創造價值。」

NVIDIA 儲存技術副總裁 Jason Hardy 表示：「隨著企業持續擴大 AI 工廠部署規模，以支援對效能要求日益嚴苛的代理式 AI 工作負載，儲存系統已成為發揮完整堆疊效能、提升運作效率與確保模型準確性的關鍵基礎。NUS 通過 NVIDIA 認證，為客戶提供值得信賴且具互通性的基礎架構，可有效消除資料瓶頸、提升 GPU 使用效率，並協助企業更有信心地擴展生產級的 AI 工作負載。」

在技術架構上，NUS 建構於 10 個節點組成的 NVMe 叢集，採用強化版平行 NFS 架構（pNFS）與以 NFS 為本的 GPUDirect Storage（GDS）RDMA 技術，在 GPU 與儲存系統之間建立低延遲、高吞吐量資料傳輸路徑。該解決方案並採用 NVIDIA Spectrum-X 乙太網路平台，包含 Spectrum-4 交換器與 BlueField-3 DPU。

Nutanix 表示，該系統可從支援 32 個 GPU、10 GB/s 讀取與 5 GB/s 寫入，擴展至支援 1,024 個 GPU、160 GB/s 讀取與 80 GB/s 寫入，並可搭配 RTX 6000 PRO Blackwell、H200 NVL、B200、H100、GH200 Grace Hopper Superchip 等多種 NVIDIA 運算平台。

Nutanix 也將持續推進 AI 原生儲存基礎架構，並規劃支援 NVIDIA Vera BlueField-4 STX，進一步提升資料存取速度、儲存效率與大規模 AI 營運管理能力。