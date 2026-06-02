元太台北國際電腦展 秀可變色彩色電子紙打造的概念車

元太（8069）董事長李政昊2日表示，元太近年積極推動電子紙從傳統電子閱讀器、電子標籤（ESL），跨足車用、建築與大型戶外廣告等新領域，此次與 BMW 合作的變色概念車，更是元太電子紙技術跨入車體外觀應用的重要里程碑，未來在品牌客戶規劃下，可望今年年底於中國市場限量上市。

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）今天登場，元太科技於電子紙產業專區首度展示採用 E Ink Prism™ 彩色可塑形電子紙材料的可變色電子紙概念車。

李政昊指出，BMW 已於今年上海車展展示搭載電子紙技術的變色車款，元太團隊歷時約 4 年開發，期間克服車體外部應用所面臨的碎石撞擊、紫外線曝曬、防水與戶外耐候性等技術挑戰。他坦言，要將電子紙真正應用於車殼外部「其實非常不簡單」，對團隊而言是重要的技術突破。

李政昊表示，元太始終懷抱一個願景：讓電子紙走進各種表面，賦予它們生命與情感。要感謝團隊多年的堅持，讓電子紙通過汽車產業最嚴苛的考驗。這不只是我們在戶外應用的一大突破，更象徵電子紙能征服車體這類極端表面—這是傳統顯示器無法做到的。我們挑戰曲面與多重造型，正是為了迎接未來各種市場的可能性。

元太也努力將電子紙與不同材料結合，包括皮革、玻璃與建築外牆等應用。李政昊認為，電子紙未來不只是「顯示器」，而是可融入生活與建築材料中的新型介面；其中，建築市場更是元太長期布局的重要方向。

元太此次也攜手約 40 家合作夥伴共同參展，目前已有 10 家模組夥伴可提供電子紙模組產品，整體產線超過 100 條；相較之下，元太自有模組產線僅約 15 條，其中大尺寸模組產線僅 1 條。李政昊強調，元太核心策略仍以材料供應為主，希望建立完整電子紙生態系，而非大舉擴張模組產能。