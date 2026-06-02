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Marvell 發表全新100T 乙太網路交換機 光通訊將進入機櫃內連接

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導

Marvell 2日宣布全新的 100T 乙太網路交換機，專為 AI 資料中心設計，具備業界最低的功耗。Marvell執行長Matt 指出，這次特地選在Computex 上發表這項產品，就是為了宣告，Marvell能夠為資料中心內部的連接提供完整的解決方案，並表示光通訊技術將接管機架內部連接。

Matt指出，AI 基礎設施涵蓋了各種距離，從資料中心之間數百甚至上千公里的距離，延伸到封裝內部僅幾毫米的距離，每一種距離都需要不同的解決方案，而Marvell能夠提供從遠到近所有的解決方案。Matt提出「銅線之牆」（Copper Wall）的概念，這道牆意味著銅線所能傳輸訊號的最遠距離。Matt指出過去光通訊僅用在距離數公里以上的資料中心間連接，隨著頻寬不斷提升，光通訊技術不斷往前推進，銅線之牆就不斷後退。

直至今日之前，銅線之牆都仍橫亙在資料中心與伺服器機架之間，然而隨著頻寬從100G、200G、400G，到800G以及接下來的1.6T，這道牆再度被往後推，意味著光通訊即將進入到機架內連接，Matt認為這將會為光通訊帶來爆炸性的需求。

光通訊 Computex 伺服器

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