回應黃仁勳「Maybe」不缺電 賴總統：穩定供電到2032年沒問題

有關台灣2030年前是否不缺電，輝達執行長黃仁勳日前被問到時脫口「Maybe」，引發熱議。賴清德總統2日出席「2026年台北國際電腦展(COMPUTEX)開幕典禮」，他強調，今天台電的備轉容量率是21%，未來一周電力供應備轉容量率也都在20%以上，穩定供電到2032年以前都沒有問題。

賴總統致詞表示，今天台北國際電腦展開幕。有來自33個國家，1,500家企業參與，首度超越6,000個攤位、登記著也超過6萬人。今年展覽以「AI together」為主題，除了掌握人工智慧的發展趨勢，更傳達一項重要訊息，那就是AI的下一步，需要全球理念相近、可信賴的夥伴攜手合作。

賴總統提到，過去幾天，全球科技領袖齊聚台灣，他們也紛紛加碼，投資台灣。這代表全球對台灣的技術實力、產業效率，以及民主制度所累積的信任，都有高度肯定。

他表示，這幾年，政府透過，投資抵減、優化投資環境、推動精創台灣方案、歡迎全世界企業來到台灣，共同擘畫，下一個世代的科技藍圖，也已經有了顯著的成果。

他指出，當世界越需要AI，就越需要一個穩定、可信賴，並有能力承擔責任的台灣。尤其，產業的繁榮發展，必須建立在和平的基礎上，政府會堅定維護台海和平穩定，致力維持現狀。這是我方不變的國家政策，也是台灣對全球科技供應鏈，最負責任的承諾。

賴總統說，面對全球對算力、先進製程與AI基礎建設，快速增加的需求。政府也會在人力資源，並確保水、電、土地等關鍵資源的穩定供應，做產業最堅實的後盾。

在人力資源方面，在他接任行政院長的時候，就通過「外國專業人才延攬及僱用條例」。這個條例在去年也已經再進一步的修正。加大、放寬，歡迎國際的人士來到台灣。

在水資源方面，政府啟動的珍珠串計畫，已經接近完成。成功串聯西部廊帶的水資源設施，強化跨區域水網連通與靈活調度。未來也會持續擴大再生水、海淡水與伏流水等多元水資源，降低極端氣候的影響，讓科技發展用水，更有韌性。

在電力供應方面，今天台電的備轉容量率是21%左右。未來一個禮拜台電的電力供應備轉容量率也都在20%以上。這個穩定供電，到2032年以前都沒有問題。政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

在土地供給上，國科會和經濟部持續拓展科學園區與產業園區，協助企業根留台灣，佈局全球。舉例來說，在過去十年，全國科學園區的籌設面積，已經新增超過1,305公頃。目前也正在評估三到四個先進世代建廠所需要的用地。

未來政府會持續以跨部會協調，規劃優質用地，整合交通、環保、生活機能與人才需求。讓台灣不只是提供土地，更提供完整、可信賴、可永續發展的 AI 產業生態系。

賴總統重申，政府的態度很明確，歡迎科技產業在台灣深耕。基礎建設的挑戰，政府會積極面對，並確保台灣成為AI產業安心發展、穩健壯大的基地。

賴總統說，世界對台灣的信任，也反映在經濟成果上。上週，主計總處再次調升整體經濟數據。今年第一季經濟成長率，不是13.69%，而是14.55%，創下48年來單季新高。今年全年經濟成長率，不是原先預估的7.71%，已經修正到9.64%。預估明年台灣的可進入世界前20大經濟體。

他也說，就在上個月，台灣股市總市值已經攀升到4.95兆美元，成為全球第五大股市市場。這些成果來自所有科技產業、製造業、中小微企業與全體勞工朋友的共同努力。也再次印證，台灣已經是全球AI發展不可或缺的關鍵力量。

賴總統提到，為了確保台灣在AI時代的競爭力，行政院卓榮泰院長更推動AI新十大建設。預計在2040年前培養五十萬名AI人才。

他指出，政府也將提出一千億計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型。台灣的發展方向，要讓科技產業帶動傳統產業，讓大型企業帶動中小微企業。讓AI的應用能夠走進百工百業，讓繁榮的果實由全體人民所共享。

賴總統表示，不只要以AI連結世界，更要把AI帶來的經濟成長紅利，轉化為照顧年輕世代跟未來世代的力量。他特別感謝在場的科技產業先進與企業夥伴，因為有各位長期深耕台灣，為國家累積更充沛的發展能量，政府才能夠把全民共同努力的成果，持續投資下一個世代。

他已宣布台灣人口對策新戰略-家庭支持篇，共18項措施。包括政府將推動0到18歲成長津貼，未來每人每月5,000元，讓國家的支持陪伴孩子成長。AI成長對外是台灣與全世界可信賴的夥伴共同打造安全、韌性、繁榮的科技未來。對內是產業、家庭與下一代，共同分享科技進步所帶來的成果。

賴總統說，台灣會持續以創新驅動發展，以合作強化韌性。攜手產業界、學研界與國際夥伴，共同迎向AI時代的挑戰跟機會。更要讓台灣成為科技繁榮與社會照顧並進的民主典範。