快訊

「換肝名醫」陳堯俐仲介病患海外器官移植 衛福部開鍘廢除醫師執照

被問三星薪酬爭議！黃仁勳：員工薪水應盡可能多拿 我盡所能發高薪

米可白、孫綻驚傳分手！交往3年多退回朋友關係

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻方形晶圓商機 上銀宣布與高通合作推出智慧化方案

經濟日報／ 記者宋健生/台北即時報導
上銀與美國新創公司合作開發的雙臂物流機器人，首度在台北電腦展首度亮相。記者宋健生/攝影
上銀與美國新創公司合作開發的雙臂物流機器人，首度在台北電腦展首度亮相。記者宋健生/攝影

2026年台北國際電腦展(COMPUTEX 2026)登場，上銀科技（2049）首度跨界參與，展出AI機器人、智慧製造等關鍵技術成果，展現從精密傳動、致動模組到系統整合的完整技術布局，回應實體AI(Physical AI)快速落地應用的全球趨勢需求。

因應方形晶圓發展最新趨勢，上銀也宣布，與高通Qualcomm合作大型面板級封裝(PLP)設備智慧化方案，此次合作，主要將Qualcomm Dragonwing™ Q6邊緣AI導入上銀晶圓移載系統及晶圓機器人，結合智慧視覺，強化設備前端模組的即時監測、狀態辨識與異常判讀能力。

此次透過Edge AI與智慧影像感測技術的深度結合，不僅達到載具對位與搬送的高精準度，更進一步深化高速運轉環境下的自主判斷與即時修正能力，協助客戶降低異常停機風險、提高設備稼動率與製程穩定性，加速半導體設備朝向智慧化、自主化發展。

上銀此次參展，涵蓋雙臂物流機器人、人形機器人核心模組、智慧夾爪技術、PLP半導體智慧設備方案，以及科技藝術跨域展演，全面展現上銀集團HIWIN在未來智慧產業中的關鍵角色。

上銀與美國新創公司合作開發的雙臂物流機器人(Dual-Arm Logistics Robot)，首度在台北電腦展首度亮相，具備八軸高自由度結構，可進行多關節、高同步性的協作搬運作業，有效突破傳統物流機器人在複雜場域中的限制。

該系統兼具高速、高負載與靈活操作特性，並導入輕量化與節能設計，可搭配AI應用場景，提升物流與智慧製造現場的自動化效率與應用彈性，展現未來智慧物流的發展方向。

另外上銀也展示核心技術驅動的人形機器人，呈現精密傳動、致動與運動控制模組在機器人關節與結構中的實際應用。

上銀主要整合自製滾珠螺桿、諧波減速機、馬達、驅動器與控制技術，打造兼具高出力密度、節能、小型化與高可靠度的線性與旋轉致動模組，展現在人形機器人領域的關鍵競爭力。

現場亦結合與工研院合作之 AI 技術成果，透過智慧夾爪系統提升人形機器人末端執行能力。該系統具備AI驅動的彈性夾取能力，能於多樣化場域中進行物件辨識與操作，提升機器人於實際應用中的適應性與靈活性。

從關節驅動到末端操作整合力，完整呈現上銀在人形機器人關鍵模組上的系統化整合能力，積極布局Physical AI新未來。

上銀長期深耕機器人與智慧自動化領域，具備從關鍵零組件到系統整合的垂直技術能力，並持續拓展至高階智慧製造與AI應用市場。

2025年獲國際投資機構納入全球「人形機器人百強名單」， 2026年同時入選標普永續年鑑全球前1%，以及道瓊領先指數新興市場指數成分股，是機械與電機設備產業世界第一，展現上銀在全球AI機器人產業鏈中的佈布與實力，更凸顯上銀在機械與電機設備產業中，已具備世界第一的永續競爭優勢。

這次展出，除了工業應用之外，上銀也賦予科技人文的元素：總經理蔡惠卿近幾年極力推動的理念，透過科技與藝術的對話，活化「理工男」的思維，也期許讓藝術文化成為台灣科技產業發展的隱形翅膀。

上銀 Qualcomm 上銀科技

延伸閱讀

上銀：採高通方案 電腦展秀面板級封裝智慧化設備

研華攻Agentic AI商機 攜輝達推出AI原生工廠架構

台北電腦展 鴻海秀AI基建機器人與太空資料中心

華晶科技於Computex 2026發表新世代無人機與機器人視覺解決方案

相關新聞

黃仁勳：RTX Spark瞄準代理式AI時代 親揭示三大戰略定位

輝達（NVIDIA）在GTC Taipei重磅宣布推出與微軟及微發科合作的AI PC用晶片RTX Spark，輝達執行長黃仁勳今日在在全球媒體記者會上，首度深入說明與聯發科共同開發的RTX Spark平台。他強調，RTX Spark並非只是新一代AI PC，而是專為代理式AI（Agentic AI）時代打造的全新運算平台，其核心定位可歸納為「代理式AI電腦」、「Windows AI PC新架構」以及「雲端到邊緣的統一AI運算平台」三大方向。

黃仁勳：代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命

輝達執行黃仁勳今日在全球記者會中強調代理式AI將襲捲AI應用，他認為代理式AI將成為未來十年最重要的運算革命。因為這不只是單一產品的突破，而是一套可橫跨雲端、邊緣運算與實體世界的統一AI平台。黃仁勳說，未來不論是工程師、研究人員、放射科醫師、自駕車系統或人形機器人，都將透過同樣的代理式AI架構獲得協助，而這正是輝達正在推動的新世代AI藍圖。

文組也能當黃仁勳員工！輝達找「簡報設計師」薪水上看650萬 可遠距上班

AI時代，許多人漸漸有種「讀理科才有未來」的感覺，然而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾表示，在這個時代下讀什麼不重要，重要的是說故事的能力、創造力和判斷力。

宇隆 Computex 首秀驚艷 TUF ONE關節模組亮相

宇隆（2233）科技今年首度進軍台北國際電腦展Computex 2026，展示其跨足科技前沿Physical AI的轉型成果。隨著AI運算與智慧自動化迎來爆發期，宇隆憑藉過去在汽車、自行車等高階精密加工累積的硬實力，成功跨入歐洲快接頭廠當前高速運算需求的AI伺服器液冷的關鍵元件「UQD（通用快接頭）」。以及自有品牌「TUF ONE」的微型諧波減速機與機電整合的關節模組，不僅宣告宇隆正式插旗全球科技核心供應鏈，也展現出公司從單一零件製造，升級為全方位精密工程服務商的策略野心。

影／Arm 主題演講 黃仁勳現身站台

Arm執行長Rene Haas2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，Haas指出，台灣產業生態體系已經為Arm生產大約2500億顆核心晶片，沒有台灣的合作夥伴，Arm不可能有今天。由於今年輝達釋出伺服器Vera Rubin平台、AI PC RTX Spark平台均與Arm架構相關，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天演講到場站台，力挺上游供應鏈夥伴。

黃仁勳談員工待遇：員工應拿盡可能高的薪資！我盡所能發高薪

AI投資熱潮推升科技業獲利，各界關注企業如何與員工分享成果。輝達（Nvidia）執行長黃仁勳周二表示，企業應盡可能提高員工薪酬，而他自己也是這麼做的。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。