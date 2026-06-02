Counterpoint Research：2026年智慧型手機出貨量將創歷史最大跌幅

零組件漲價影響終端需求漸浮現。研調機構Counterpoint Research最新預測顯示，2026年全球智慧型手機出貨量將年減13.9%，降至10.8億支，創2013年以來最低水準，跌幅也較今年2月預測的12.4%進一步擴大。

由於產能轉向AI相關高頻寬記憶體（HBM）及伺服器DRAM，全球記憶體供應危機持續惡化。根據Counterpoint Memory Service資料，LPDDR4/5價格在本季將較2025年第4季上漲三倍，中低階手機品牌及新興市場受到的衝擊最為明顯。2026年LPDDR4供應量預計下降超過40%，部分市場售價150美元以下的智慧型手機產品可能逐漸退出市場。

品牌商方面，蘋果與三星具備較強的供應鏈韌性，受影響程度相對有限；華為則是唯一預計在2026年仍能維持出貨成長的中國品牌。雖然伊朗衝突及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖進一步加劇市場不確定性，但預計其總體經濟影響仍將低於俄烏戰爭後所引發的全球通膨衝擊。

Counterpoint Research首席分析師Yang Wang表示，記憶體供應緊張正成為影響智慧型手機產業的重要變數。本輪挑戰主要來自供應端限制，而非需求放緩，對產品規劃、成本結構及供應鏈管理帶來更直接的影響。中低階市場由於對成本變動較為敏感，品牌廠商可能需要重新評估產品組合與市場策略。2026年將是智慧型手機產業的重要調整期。

Counterpoint Research認為，短期而言，供應鏈穩定性與零組件供應情況將持續影響市場表現；長期來看，技術創新、產品升級週期以及生態系布局，仍將是推動產業發展的重要因素。