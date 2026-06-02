聽新聞
0:00 / 0:00
黃仁勳驚喜現身 Arm 主題演講！
Arm執行長Rene Haas 2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，聚焦AI時代下運算架構演進，並談及近期新發布的AGI CPU，以及AI PC平台布局。演講中最大驚喜，是當Haas提到NVIDIA RTX Spark時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳突然現身，引發現場高度關注。
黃仁勳登場不僅炒熱現場氣氛，也凸顯Arm與NVIDIA在AI運算生態系中的合作關係。隨AI從資料中心延伸至個人電腦與邊緣裝置，CPU、GPU與軟體平台的整合成為新一輪競爭焦點，Arm架構也被視為推動高效能、低功耗AI運算的重要基礎。
RTX Spark主打將NVIDIA AI運算能力帶進個人電腦，象徵AI PC正從概念走向實際產品化。黃仁勳選在Arm主題演講中驚喜現身，也讓外界更關注雙方在AI PC、代理式AI與新世代運算平台上的後續合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。