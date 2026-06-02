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黃仁勳驚喜現身 Arm 主題演講！

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導
黃仁勳為Arm站台。記者朱子呈／攝影
黃仁勳為Arm站台。記者朱子呈／攝影

Arm執行長Rene Haas 2日於台北寒舍艾美酒店發表COMPUTEX 2026主題演講，聚焦AI時代下運算架構演進，並談及近期新發布的AGI CPU，以及AI PC平台布局。演講中最大驚喜，是當Haas提到NVIDIA RTX Spark時，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳突然現身，引發現場高度關注。

黃仁勳登場不僅炒熱現場氣氛，也凸顯Arm與NVIDIA在AI運算生態系中的合作關係。隨AI從資料中心延伸至個人電腦與邊緣裝置，CPU、GPU與軟體平台的整合成為新一輪競爭焦點，Arm架構也被視為推動高效能、低功耗AI運算的重要基礎。

RTX Spark主打將NVIDIA AI運算能力帶進個人電腦，象徵AI PC正從概念走向實際產品化。黃仁勳選在Arm主題演講中驚喜現身，也讓外界更關注雙方在AI PC、代理式AI與新世代運算平台上的後續合作。

黃仁勳 Arm NVIDIA

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